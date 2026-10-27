Juan Sebastián Verón, sincero sobre la llegada de Marcos Rojo a Estudiantes: “No tuve nada que ver con su vuelta”

El presidente del Pincha también se refirió a la polémica y a la inminente final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Estudiantes de La Plata es uno de los grandes protagonistas de la actualidad, luego de clasificar a la final de la Copa Libertadores y también de estar inmerso en la enorme polémica de Marcos Rojo ante Flamengo. En medio de ese contexto, Juan Sebastián Verón rompió el silencio y habló sobre ambos temas que están en la agenda del fútbol argentino.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Radio La Red, fue contundente sobre el arribo del defensor procedente de Racing. “La verdad es que no tuve nada que ver con la vuelta de Rojo“, sentenció el presidente del Pincha. Inmediatamente después, también agregó: “Tuvo mucho que ver Marcos con su llegada y destrabar la salida“.

Además, sobre la controversia de la revancha de la semifinal, la Brujita expresó: “Desde un primer momento nos asesoramos con respecto al tema de Marcos Rojo, para no tener ningún problema. Estamos esperando la resolución final del TAS“. A su vez, dejó la incertidumbre de lado y aseguró: “Mientras tanto Rojo va a seguir jugando“.

Marcos Rojo, defensor de Estudiantes, en la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Lógicamente, habló de lo que ocurrirá el 28 de noviembre. “No estoy nervioso por la final de la Libertadores, sí ansioso por lo que pueda llegar a pasar“, confesó Verón en primera instancia. Y añadió: “Cada club tiene su mística, es de cada uno. Hay clubes que tienen peso e historia en momentos y competiciones. Estudiantes la tiene con la Libertadores“.

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No conforme con esa declaración, reveló su opinión sobre el debate del momento. “Ponernos en la pelea de si Estudiantes está dentro de los 5 grandes, es sacarle valor a lo que construimos“, analizó el principal dirigente del Pincharrata. Pocos segundos más tarde, manifestó: “Los 5 grandes van a seguir siendo siempre los mismos“.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

En la misma línea que lo anterior, continuó con su discurso. “Podemos discutir que se pueden posicionar detrás Vélez, Lanús, Estudiantes, Central. Hay equipos que se van asomando y teniendo continuidad“, sostuvo el ex futbolista. Y también soltó: “No me meto en la discusión de meterlo en un lugar que ya está dado en la historia“.