El mensaje de Chiqui Tapia a Estudiantes y Verón por la Supercopa Argentina: “Merecido título”

Estudiantes de La Plata es el nuevo campeón de la Supercopa Argentina tras un infartante triunfo por 3-2 ante Independiente Rivadavia en el Gigante de Alberdi. Con la obtención de su título número 20, hay movimientos en la tabla histórica del fútbol argentino. Tras el hito en tierras cordobesas, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, felicitó al Pincharrata.

A pesar de no haber estado presente en la premiación de la Supercopa Argentina, Tapia le dedicó un sentido mensaje a la institución platense tras su coronación ante Independiente Rivadavia. El presidente de la AFA hizo llegar sus felicitaciones al Pincha, y a su presidente Juan Sebastián Verón, a través de sus redes sociales.

“Quiero felicitar al plantel, al cuerpo técnico, al presidente Juan Sebastián Verón, a la Comisión Directiva y a todos los hinchas, socios y socias de Estudiantes de La Plata por la obtención de la Supercopa Argentina. Merecido título“, leyó el mensaje de Tapia en su cuenta de X, antes Twitter.

Tapia no fue a la premiación

Aunque su ausencia da lugar a muchas especulaciones por tratarse de una final disputada por Estudiantes, notorio opositor al gobierno de Tapia, lo cierto es que el presidente de la AFA tiene motivos de sobra para justificar su ausencia en la Supercopa Argentina. El encuentro se disputó en un marco bastante pobre, con grandes huecos en las tribunas, producto también de los altos costos de traslado y alojamiento, además de tratarse de un título relativamente menor y de jugarse un día de semana.

Estudiantes de La Plata, campeón de la Supercopa Argentina.

Tras un fin de semana movido por la dramática definición del título de liga a través de la Tabla Anual, Tapia tuvo gran parte de sus compromisos en Buenos Aires. En medio de una fecha FIFA, el plantel de la Selección Argentina llegó a Ezeiza, donde concentra de cara al amistoso con Uruguay de este viernes en La Bombonera. Esa parece ser la razón principal por la que Tapia no viajó a Córdoba para la definición de la Supercopa Argentina.

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De haberlo hecho, habría tenido que regresar a la Capital Federal solo para volver a Córdoba, donde la Selección recibirá a Costa Rica el próximo martes 17 de noviembre.

Otra final en Córdoba

Resta saber cuándo viajará Tapia a Córdoba, si es que lo hace, y si estará presente en la otra gran final de este fin de semana, también en el Estadio Julio César Villagra (Gigante de Alberdi). Este domingo 15 de noviembre se jugará la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

En síntesis

Estudiantes de La Plata ganó la Supercopa Argentina tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia.

ganó la Supercopa Argentina tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia. Claudio Tapia , presidente de la AFA, felicitó a Juan Sebastián Verón por el título número 20.

, presidente de la AFA, felicitó a Juan Sebastián Verón por el título número 20. Chiqui Tapia no estuvo presente en la premiación de la Supercopa Argentina.