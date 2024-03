No existe ciudad en Argentina en la que se viva tan intensamente un clásico como en Rosario. En esta oportunidad queda claro que esto es así por lo que le sucedió a Franco Díaz, el futbolista de Newell´s que viene de marcarle a Inter Miami en el empate 1 a 1 en un histórico amistoso. El futbolista afirmó ser hincha de Rosario Central en un video y luego realizó un descargo en el que lo desmentía y pedía disculpas por sus palabras.

Un grupo de chicos se acercó a la camioneta donde estaba Franco Díaz junto a un acompañante y les preguntaron de qué cuadro eran hincha, la respuesta fue contundente: “Nosotros, de Rosario Central”. Claramente eso cayó mal en los hinchas de Newell´s y por tal motivo el futbolista hizo un descargo en su cuenta de Instagram.

La aclaración de Franco Díaz

“Hay un video circulando que no es mi forma de pensar ni de sentir. No me di cuenta que me estaban grabando, fue bajo una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto y lo dije más que nada para zafar de la situación. Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell´s, que estoy muy contento en el club más grande del Interior y que eso del video no es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme”, afirmó Díaz en una historia de Instagram.

Enojo en las redes

Varios hinchas de Newell´s se sintieron dolidos al enterarse que Franco Díaz era hincha de Rosario Central. Sabido es que en dicha ciudad el clásico se vive de una manera muy especial. De hecho, fueron varios los que entraron a su Instagram a firmar en sus últimas publicaciones, sobre todo en las que está con la camiseta de la Lepra. La mayoría de los comentarios son negativos e incluso algunos le pidieron que no juegue más en el club.

