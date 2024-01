Independiente sufre por el caso de Santiago López, la gran joya del club, que con 17 años se convirtió en una de las máximas promesas del fútbol argentino pero que no llega a un acuerdo para renovar su contrato y podría ser “colgado”, según las últimas informaciones.

Amigos, yo soy de la idea de que a los pibes no hay que colgarlos. La esclavitud en Argentina y en el mundo se terminó. Los jugadores no son esclavos. “Si no firmás, te cuelgo” es una actitud de patrón de estancia que no va más.

Basta con repasar los casos de Valentín Barco, colgado por Boca durante dos años. Se perdió dos años de jugar en Primera y, cuando se quiso ir, pagó la cláusula y se fue. También el de Claudio Echeverri, River se movió rápido cuando no quiso renovar y consiguió una venta histórica, algo que no hizo con Benjamín Rollheiser. Y así podría dar mil ejemplos.

Carlitos, ponelo a Santi López. Independiente, no lo cuelguen. Déjenlo jugar, que haga 20 goles y lo vendan al Bayern Múnich por una fortuna. Cuando vos tenés una joyita, hay que ponerla.

Los pibes tienen que jugar, y si alguna vez te toca perder, perdés. El socio vive perdiendo al comprar abonos por los insólitos horarios que ponen los partidos y después no le devuelven la guita. No seamos hipócritas.