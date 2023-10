Después de haber igualado contra Sarmiento, en Junín, a Racing se le vendrá una presentación muy complicada. El martes tendrá que recibir a Boca, que viene de ganarle a Unión, pero que tiene la cabeza centrada en la final de la CONMEBOL Libertadores.

Más allá de que Víctor Blanco todavía no consiguió al reemplazante de Fernando Gagoy sigue manteniendo al interinato conformado por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, dentro del mundo Racing están expectantes por el regreso de Emiliano Vecchio, quien todavía no volvió a jugar con el plantel profesional tras su rotura de ligamentos cruzados.

Si bien tuvo la chance de sumar minutos contra Boca, pero en Reserva, frente al elenco de Junín no pudo jugar por un cuadro febril, según explicaron desde el cuerpo técnico una vez que terminó el partido. Y ahora, está en duda, pero por un motivo completamente diferente: desde la Academia aseguraron que Vecchio padece otitis media .

Recién será en el entrenamiento del domingo cuando los integrantes del cuerpo técnico definan si el ex Rosario Central podrá formar parte del clásico entre Racing y Boca, que se disputará el martes 24 de octubre, a las 19 horas, en el Cilindro de Avellaneda.

El motivo principal por el que esperarán al domingo tiene que ver, principalmente, porque aún restan algunos días para que se lleve a cabo el clásico. Pero también porque la otitis media es una enfermedad infecto-contagiosa aguda que afecta al aparato respiratorio y requiere un tratamiento con antibióticos durante unos 14 días . ¿Vecchio, tendrá la chance de volver a jugar en Racing?

Lo que dijo Emiliano Vecchio tras su regreso a las canchas

Finalizado el partido contra Boca, en la Copa Proyección, Emiliano Vecchio apuntó contra Fernando Gago por no darle la chance de volver a las canchas mucho tiempo antes: “Me sentí bien, cumplí un año sin jugar, pero no fue por la lesión. A los 9 meses y medio estaba recuperado, pero no pude tener continuidad en Reserva. Buscaba poder sumar minutos, buscaba sentirme bien y reencontrarme en lo futbolístico”, sostuvo en diálogo con el programa partidario Semillero Académico.

¿Cuántos partidos disputó Emiliano Vecchio en Racing?

Emiliano Vecchio llegó a Racing en junio del 2022, y hasta el momento jugó 14 partidos, donde convirtió 3 goles y aportó 4 asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Emiliano Vecchio con Racing?

El vínculo de Emiliano Vecchio con Racing fue renovado, el pasado 10 de marzo, hasta diciembre del 2024.