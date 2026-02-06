Las fuertes críticas de los hinchas de Deportivo Maipú a Enzo Pérez: “Para ser un caballo que no venga”

Lo que comenzó siendo una visita de apoyo a los colores se transformó en un termómetro de una relación rota. Enzo Pérez, quien en pocos días cumplirá 40 años, se hizo presente en el estadio Ciudad de Caseros para alentar a Deportivo Maipú en la eliminación por Copa Argentina ante Deportivo Riestra. Sin embargo, mientras sufría en el palco la derrota 1-0, en las inmediaciones del estadio los hinchas del Botellero no se mostraron contentos con su figura.

En la previa del encuentro, las cámaras de Tyc Sports, captaron el descontento popular del público mendocino, que dejó en claro que el sueño del retiro en en el club que lo vio nacer, allá por 2002, ya no es tan bienvenido como antes. Es que los simpatizantes mostraron su enojo por las decisiones que tomó el volante en los últimos mercados de pases, priorizando otros destinos, como lo fue Argentinos Juniors para este 2026, antes que el regreso a la insitución.

El testimonio más crudo llegó de un fanático que, sin rodeos, sentenció las chances de un retorno. “En mi opinión, que no vuelva. Cuando lo tenía que hacer no volvió. Para ser un caballo cansado que no venga“, fue uno de los crudos testimonios de un fanático.

Otro hincha profundizó sobre el factor de la edad. “No viene nunca, con 50 años no va a servir. No lo queremos acá“, sentenció, mostrándose bajo la misma línea de otros enojados con Enzo por dejar pasar el momento de plenitud para volver a vestir la camiseta de Maipú.

La diferencia con el objetivo de Enzo

Lo cierto es que estas declaraciones contrastan con el deseo que el volante manifestó tiempo atrás. “Mi deseo es retirarme con la camiseta de Deportivo Maipú, mi club en Mendoza“, había dicho tiempo atrás. Incluso, agregó: “Va a depender de la gente que está manejando el club en su momento, yo ya lo hablé con gente cercana y mi deseo es aunque sea jugar 6 meses“.

