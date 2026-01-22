Hace apenas unos días comenzó la Copa Argentina y el pasado miércoles ya se dio el primer batacazo. Argentinos Juniors enfrentó a Midland en la cancha de Lanús por los 32avos del certamen más federal del país y, tras el 1 a 1 en los 90 minutos, el conjunto que milita en el Ascenso eliminó al Bicho por penales.

Enzo Pérez, que salió de River en el último mercado de pases tras quedar con el pase en su poder, llegó a Argentinos Juniors para aportar su experiencia en un año que tendrá varias competencias, entre ellas la Copa Libertadores. El mendocino se entrenó en los últimos días en su nuevo club y ya tuvo su estreno.

El enojo de Enzo Pérez

A los 5 minutos del segundo tiempo, Argentinos Juniors le ganaba a Midland por 1 a 0 y Nicolás Diez decidió sacar a Enzo Pérez, en su lugar ingresó Francis Mac Allister. El mendocino abandonó la cancha con un claro malestar, pateó una botella y se sentó en el banco de suplentes. Cabe destacar que un minuto más tarde llegó en tanto del empate del Funebrero.

En principio, Enzo Pérez habría salido por precaución, Nicolás Diez no quiere exigirlo físicamente ya que se vienen muchos partidos por delante. Los de La Paternal se estrenarán el domingo en el Torneo Apertura ante Sarmiento en condición de local, mientras que el jueves 29 visitará a Estudiantes de Río Cuarto por la segunda jornada.

Enzo Pérez. (Foto: Prensa Argentinos).

