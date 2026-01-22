Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Enzo Pérez estalló de bronca en su primer partido con Argentinos Juniors: los motivos

El mendocino tuvo su estreno con la camiseta del Bicho, fue en la caída por penales ante Midland por Copa Argentina.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Enzo Pérez
© Captura TyC SportsEnzo Pérez

Hace apenas unos días comenzó la Copa Argentina y el pasado miércoles ya se dio el primer batacazo. Argentinos Juniors enfrentó a Midland en la cancha de Lanús por los 32avos del certamen más federal del país y, tras el 1 a 1 en los 90 minutos, el conjunto que milita en el Ascenso eliminó al Bicho por penales.

Enzo Pérez, que salió de River en el último mercado de pases tras quedar con el pase en su poder, llegó a Argentinos Juniors para aportar su experiencia en un año que tendrá varias competencias, entre ellas la Copa Libertadores. El mendocino se entrenó en los últimos días en su nuevo club y ya tuvo su estreno.

El enojo de Enzo Pérez

A los 5 minutos del segundo tiempo, Argentinos Juniors le ganaba a Midland por 1 a 0 y Nicolás Diez decidió sacar a Enzo Pérez, en su lugar ingresó Francis Mac Allister. El mendocino abandonó la cancha con un claro malestar, pateó una botella y se sentó en el banco de suplentes. Cabe destacar que un minuto más tarde llegó en tanto del empate del Funebrero.

Tweet placeholder

En principio, Enzo Pérez habría salido por precaución, Nicolás Diez no quiere exigirlo físicamente ya que se vienen muchos partidos por delante. Los de La Paternal se estrenarán el domingo en el Torneo Apertura ante Sarmiento en condición de local, mientras que el jueves 29 visitará a Estudiantes de Río Cuarto por la segunda jornada.

Enzo Pérez. (Foto: Prensa Argentinos).

Enzo Pérez. (Foto: Prensa Argentinos).

Publicidad
Primer batacazo en la Copa Argentina 2026: Midland eliminó a Argentinos por penales

ver también

Primer batacazo en la Copa Argentina 2026: Midland eliminó a Argentinos por penales

DATOS CLAVE

  • Midland eliminó a Argentinos Juniors por penales en los 32avos de Copa Argentina.
  • Enzo Pérez debutó en el Bicho y fue reemplazado a los 5 minutos del complemento.
  • El partido finalizó 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios en cancha de Lanús.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

ggrova
german garcía grova

El Tata Martino quiere a Guido Rodríguez para el Atlanta United

Lee también
Sede definida para el debut de River en la Copa Argentina
River Plate

Sede definida para el debut de River en la Copa Argentina

Salió campeón de la Copa Argentina, va a jugar la Libertadores, tiene que volver a River y sus padres cerraron un negocio familiar histórico
River Plate

Salió campeón de la Copa Argentina, va a jugar la Libertadores, tiene que volver a River y sus padres cerraron un negocio familiar histórico

Dónde están jugando Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina 2025
Copa Argentina

Dónde están jugando Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina 2025

Dibu Martínez al Inter: reuniones en Milán, un contrato suculento y el rol clave de Lautaro Martínez
Fútbol europeo

Dibu Martínez al Inter: reuniones en Milán, un contrato suculento y el rol clave de Lautaro Martínez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo