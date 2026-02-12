Enzo Pérez se reencuentra con Gallardo: la insistencia para que llegue a River, el pedido de su vuelta y cómo quedó la relación entre ambos

En el marco de la quinta fecha del Grupo B, en el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors se enfrenta a River en un duelo de necesitados, ya que ambos vienen de perder y buscan reencontrarse con la victoria para ubicarse en los primeros lugares de la zona.

Este encuentro tendrá un cruce particular, ya que se reencontrarán Enzo Pérez, volante del Bicho de La Paternal, con Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario. Esta será la segunda vez que se enfrenten luego de la victoria de River ante Estudiantes en la Liga Profesional 2024.

Con el correr de los años, la relación entre Enzo y el Muñeco fue creciendo, ya que el DT insistió por su llegada al club de Núñez a mediados de 2017, y desde allí no solo lo consolidó como referente y capitán de equipo, sino que también lo elogió públicamente en varias oportunidades.

La insistencia por la llegada y la banca a Enzo Pérez

De cara a los octavos de final de la Copa Libertadores 2017, River salió fuerte al mercado de pases para reforzar al plantel e ir por la gloria internacional. Uno de los pedidos del entrenador fue la llegada de Enzo Pérez, quien en ese momento era el capitán del Valencia de España.

Si bien en los primeros meses el rendimiento del mediocampista no fue el mejor, y hasta se criticó que no podía jugar junto a Nacho Fernández, Gallardo bancó a Enzo como titular y este logró acomodarse para convertirse en una pieza clave del equipo que fue campeón de la Libertadores 2018.

Después de esto, Pérez siguió escalando dentro de los referentes del plantel, y ante la salida de jugadores como Maidana o Ponzio se metió dentro de la lista de capitanes, en la que también estaban Franco Armani y hasta su retiro, Javier Pinola.

“Atajo yo, Marcelo”

Esta frase de Enzo Pérez es una de las que marca su gran relación con Gallardo y el apoyo que tuvo para con el entrenador. Sin arqueros porque se encontraban afectados por Covid-19, River se tuvo que enfrentar a Independiente Santa Fe de Colombia por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lesionado y con el riesgo de aumentar su problema físico, Enzo levantó la mano en una charla en el vestuario, en la que le confirmó a Gallardo que iba a ser el arquero del Millonario en el recordado triunfo 2 a 1 frente al elenco colombiano, gracias a los goles de Fabrizio Angileri y Julián Alvarez.

Enzo Pérez junto a Marcelo Gallardo luego de la victoria ante Independiente Santa Fe. (Getty).

“Cuando Marcelo preguntó quién quería ir al arco levanté la mano, si no perdíamos a un jugador de campo. Tenía limitaciones pero era ayudar y tratar de pasar este momento de la mejor manera”, reveló Enzo en diálogo con los medios luego de esta victoria.

El regreso en 2025 y las caras largas

“Primero que nada, su actualidad. Tal cual se lo dije a él, no hago obra de beneficencia. Segundo, porque lo conozco y sé lo que puede dar. Tercero, por la ascendencia que tiene en el mundo riverplantense. Después, va a competir como todo el mundo”, explicó Gallardo en conferencia de prensa al referirse al retorno de Enzo.

En 2025, tras un año en Estudiantes, Enzo Pérez regresó a River y durante gran parte de la temporada fue titular, hasta que perdió el puesto luego de la eliminación en Copa Libertadores ante Palmeiras, en la que sufrió un duro corte en la rodilla que lo marginó de las canchas.

Después de esto, el volante mostró algunas caras largas en los entrenamientos, ya que estaba molesto al ser suplente y no poder dar la cara en el mal momento del equipo. A pesar de esto, no cambió la relación de respeto mutuo con el entrenador.

