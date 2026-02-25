Es tendencia:
Por qué no juega Enzo Pérez hoy en Argentinos Juniors vs. Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores

El volante ni siquiera fue convocado para el importante encuentro del Bicho de La Paternal.

Por Marco D'arcangelo

Enzo Pérez, jugador de Argentinos Juniors.
© @enzonicolasperez35Enzo Pérez, jugador de Argentinos Juniors.

En el Estadio Diego Armando Maradona, por la revancha de la Fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores, Argentinos Juniors recibe a Barcelona de Ecuador con el objetivo de lograr un buen resultado que le permita hacer valer el triunfo de la ida y así avanzar a la siguiente ronda. 

Para este encuentro, el entrenador del Bicho de La Paternal, Nicolás Diez, no podrá contar con Enzo Pérez, uno de los referentes del plantel, que iba a ser clave para ingresar en el segundo tiempo para manejar los hilos del juego en caso de que el duelo así lo requiera. 

El motivo de la ausencia del volante es física. Esto se debe a que en los últimos días sufrió una molestia muscular y es por eso que el cuerpo médico de Argentinos Juniors decidió que no sea parte de la lista de convocados para que pueda recuperarse y aparecer en el próximo compromiso del equipo. 

Enzo Pérez, una baja de peso para Argentinos Juniors. (Prensa Argentinos Juniors).

Enzo Pérez, una baja de peso para Argentinos Juniors. (Prensa Argentinos Juniors).

Por otro lado, el Bicho también tendrá la baja de otros dos jugadores titulares. El primero de ellos es Francisco Álvarez, quien fue expulsado en el encuentro de ida, mientras que el segundo es el goleador Tomás Molina, que sufrió un desgarro en el duelo disputado en Ecuador. 

Argentinos Juniors vs. Barcelona de Ecuador: formaciones y minuto a minuto

Conmebol confirmó día y horario para los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana

En síntesis

  • Argentinos Juniors recibe a Barcelona de Ecuador por la revancha de la Copa Libertadores.
  • Nicolás Diez no contará con Enzo Pérez debido a una molestia física del volante.
  • El club suma las bajas de Francisco Álvarez por expulsión y Tomás Molina por desgarro.
