Después de que en enero Racing incorporara a una docena de futbolistas, Gustavo Costas sabe que aún necesita mayor jerarquía para ir detrás de la Copa Sudamericana, que es el gran objetivo del año para el club presidido por Víctor Blanco. Por eso mismo, en junio buscará sumar refuerzos de buen pie.

Uno de los apuntados quedó pendiente del verano pasado. Como las negociaciones se dilataron, Blanco y compañía no hicieron a tiempo para concretar su arribo, ya que Costas lo pedía a gritos. Por eso mismo, ahora volverán a buscarlo: Fausto Vera, el mediocampista central de Corinthians.

A pesar de que todavía no iniciaron las gestiones, el DT de Racing ya se lo apuntó al presidente, quien buscará incorporar pocos futbolistas porque creen que están cubiertos en gran parte de los puestos. Pero como en Avellaneda precisan sí o sí un mediocampista central de quite, ya que Juan Nardoni es una de las posibles salidas, llegaron dos ofrecimientos.

Los integrantes de la Comisión Directiva recibieron el llamado de los agentes de Ignacio Miramón y Giuliano Galoppo, quienes están en LOSC Lille y São Paulo, respectivamente. El ex Gimnasia y Esgrima de La Plata no es considerado por el entrenador portugués Paulo Fonseca, por lo que está buscando una salida para recuperar el terreno perdido que le costó su presencia en el Preolímpico Sudamericano y ahora corre de atrás para ir a París 2024.

Por el lado del ex Banfield, que actualmente está en Brasil, también fue ofrecido a Boca. Pero hasta que Juan Román Riquelme no resuelva las negociaciones con Sergio Romero y Pol Fernández, quienes terminan sus contratos a fin de año, no apretará el acelerador por el mediocampista de 24 años. Por ahora, el objetivo principal es Vera, aunque no se descarta que avancen por los otros dos volantes.

La actualidad de Fausto Vera en Corinthians

En lo que va del año, Fausto Vera acumula 19 partidos disputados (742minutos en cancha) y solo aportó 1 asistencia, pero no marcó goles.

¿Cómo le está yendo a Ignacio Miramón en LOSC Lille?

Desde que arribó a LOSC Lille, en agosto de 2023, Ignacio Miramón solamente disputó 4 partidos. Pero en lo que va del año, alcanzó los 39 minutos en cancha tras haber ingresado en dos ocasiones.

El presente de Giuliano Galoppo en São Paulo

Arribó a São Paulo en julio de 2022, y desde aquel entonces afrontó 47 cotejos, convirtió 10 goles y aportó 3 asistencias. Durante este año, disputó 15 partidos, hizo 1 gol y brindó 1 pase-gol.