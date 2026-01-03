Los elogios de Messi a Valentín Carboni antes de ser el primer refuerzo de Racing: “Es un jugador diferente”

En las últimas horas, se confirmó la llegada de Valentín Carboni al fútbol argentino para convertirse en el primer refuerzo de Racing de cara al 2026. A pesar de tener apenas 20 años, ya tuvo su debut y hasta se consagró campeón con la Selección Argentina, por lo que también sabe lo que es compartir vestuario y campo de juego con Lionel Messi, que lo elogió fuertemente.

Después de una veloz negociación encabezada por Diego Milito, se llegó a un acuerdo para que Inter de Milán lo ceda por una temporada pero sin opción de compra, por lo que jugará el 2026 en Avellaneda y luego regresará a Italia. De esta manera, el elenco que comanda tácticamente Gustavo Costas ya tiene asegurado a su primera incorporación y quiere ir por más…

Lo cierto es que Carboni y Messi coincidieron durante la Copa América 2024. Además de la competición en la que se levantó el trofeo en disputa, también compartieron campo de juego en el amistoso previo ante Guatemala. Al término de dicho encuentro, el astro fue consultado por el juvenil y sentenció: “Me parece que tiene un presente y futuro bárbaro. Hay que aprovecharlo“.

Valentín Carboni y Lionel Messi en la Selección Argentina.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el astro albiceleste amplió su discurso al respecto. “Yo lo había visto en el Sub-20 pero creció muchísimo“, había confesado el oriundo de Rosario sobre el juvenil en cuestión. No conforme con eso, redobló su apuesta y soltó más elogios. “Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara“, agregó sobre Carboni.

En total, Valentín disputó 3 partidos con la Mayor. Su estreno lo hizo el 27 de marzo de 2024 en un amistoso internacional contra Costa Rica, mientras que en junio tuvo su primera titularidad frente a Guatemala y donde se asoció de gran manera con Messi. Ya en la Copa América, sumó rodaje durante los últimos minutos ante Perú, en el tercer encuentro de la fase de grupos.

A pesar de que estaba cedido en Genoa, el zurdo de 1.85m dejó todo para llegar a Racing en este mercado de pases. La Academia negoció con Inter de Milán, dueño de su pase, para concretar su arribo en condición de préstamo durante todo el 2026. ¿El objetivo? Tener mucho rodaje y pelear por un lugar en el Mundial, aunque eso depende de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.

