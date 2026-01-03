A falta de confirmación oficial, Valentín Carboni es el primer refuerzo de Racing para el 2026: los detalles

Después de que se dé a conocer la noticia que sacudió al ambiente, ahora se llegó a un acuerdo: Valentín Carboni va a jugar en Racing. El habilidoso juvenil de apenas 20 años es el protagonista de comienzo de mercado de pases luego de que la Academia haya llegado a un pacto con Inter de Milán para repatriar a uno de los talentos argentinos que brilla en el fútbol europeo.

Actualmente, el zurdo estaba cedido en Genoa en busca de mayor minutos y tener rodaje en la elite del Viejo Continente, a raíz de la falta de participación en el gigante italiano por las variantes que hay en su posición. Sin embargo, luego de un semestre a préstamo, Diego Milito puso sus ojos en él y llevó a cabo las negociaciones con Javier Zanetti, que terminaron en buen puerto.

Lo cierto es que Carboni es refuerzo de Racing por un año. Después de las tratativas correspondientes, Inter lo cede por una temporada y sin opción de compra. De esta manera y a falta de que se anuncie oficialmente, se puede anticipar que Valentín vestirá la camiseta albiceleste durante todo el año y es la primera incorporación del equipo de Gustavo Costas para el 2026.

Valentín Carboni durante su reciente estadía en Genoa. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que Carboni le dijo que sí a Milito, tal como anticipó BOLAVIP. Ni bien el presidente de la Academia se interesó, el mediocampista ofensivo se mostró muy abierto al traspaso y hasta hizo presión desde su lado. Además, cuenta con el apoyo de su familia para regresar a Argentina después de estar varios años viviendo entre Italia y Francia.

Un factor clave para que esta transferencia se realice fue la excelente relación de Milito con Inter de Milán. El enorme legado que dejó en el gigante europeo no fue en vano y esta vez lo aprovechó al buscar uno de sus juveniles que no son tenidos en cuenta. Los Nerazzurri saben que Valentín va a tener mucho rodaje en Racing y esa fue la última parte que destrabó las charlas.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Carboni ya debutó en la Selección Argentina. Aunque sumó poco minutos, fue parte del plantel que se consagró campeón de la Copa América 2024, por lo que también sabe lo que es levantar un trofeo con su país. Ahora, a falta de poco más de 5 meses para el comienzo de la Copa del Mundo, el jugador sabe que necesita jugar para pelear por un lugar en la lista.

Valentín Carboni y Lautaro Martínez en la Selección Argentina. (Getty Images)

ver también Tras confirmar que Franco Mastantuono se queda, Xabi Alonso detalló cómo será el mercado de pases de Real Madrid: “Estamos atentos”

DATOS CLAVE

Valentín Carboni es el primer refuerzo de Racing en este mercado de pases de cara a la temporada 2026.

es el primer refuerzo de en este mercado de pases de cara a la temporada 2026. Carboni llega a Racing a préstamo por un año y sin opción de compra , procedente desde Inter de Milán .

, procedente desde . La negociación fue encabezada por Diego Milito, a raíz de su excelente relación con Inter por su paso como jugador.

Publicidad