Mientras el foco de River está puesto en las posibles llegadas que pueden arribar en estos días y luego de presentar a Fausto Vera, también podría estar ante una inminente venta. Tras la finalización de su préstamo, Tomás Galván pica en punta para ser el protagonista de una nueva novela del mercado de pases venidero y Vélez comenzó a realizar gestiones para llegar a un acuerdo.

El mediocampista ofensivo tuvo un arranque irregular en Liniers pero con el arribo de Guillermo Barros Schelotto se convirtió en una pieza fundamental como nexo entre los volantes y la zona ofensiva, por lo que su continuidad es una de las prioridades de cara al 2026. En ese sentido, la dirigencia del Fortín quiere cumplir el pedido del director técnico mientras el jugador aguarda novedades.

Lo cierto es que Vélez le comunicó a River que quiere comprar a Galván. Con el claro objetivo de contentar al Mellizo en este mercado de pases, desde las oficinas del Estadio José Amalfitani planean desembolsar un dinero para que el volante creativo se convierta en fichaje definitivo de la institución y firme un nuevo contrato con vigencia por las próximas temporadas.

Tomás Galván, durante su estadía en Vélez. (@tomygalvan_)

Cabe recordar que el pase pertenece a River, por lo que deben negociar entre los clubes. En el acuerdo anterior, Vélez no hizo uso de la opción de compra de apenas inferior a 2 millones de dólares por el 80% de la ficha, debido a que venció el pasado lunes 15 de diciembre. Por ese motivo, esa posibilidad ya no corre y deben plantearse nuevos montos y tratativas.

En estos momentos, Vélez y River negocian para llegar a un acuerdo por Galván, pero por fuera del vínculo anterior. Al mismo tiempo, el mediocampista ofensivo evalúa distintos ofrecimientos para definir dónde continuará su carrera a partir de enero de 2026. Por obvias razones, el elenco que pica en punta para quedarse con Tomás es el Fortín y la insistencia de Barros Schelotto sería la clave.

Desde su arribo a la institución fortinera a principios de 2025, Tomás Galván disputó un total de 27 encuentros oficiales con la camiseta de Vélez Sarsfield. En ese lapso de tiempo, convirtió 4 goles, repartió 1 asistencia y acumuló 2 tarjetas amarillas. Además, conquistó 2 títulos domésticos, tras la consagración de la Supercopa Internacional y Supercopa Argentina.

DATOS CLAVE

El préstamo de Galván en Liniers finalizó recientemente y, al no haber ejecutado la opción de compra antes de su vencimiento el pasado 15 de diciembre, los clubes ahora deben negociar desde cero bajo nuevas condiciones.

El arribo del “Mellizo” potenció al jugador, quien pasó de un inicio irregular a ser el nexo fundamental del equipo. Guillermo ya le comunicó a la dirigencia que quiere contar con él para la próxima temporada.

River está abierto a negociar, aunque tras el vencimiento de la cláusula anterior, se espera que los montos o porcentajes puedan rediscutirse.

