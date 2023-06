La historia de Edwin Cardona con la camiseta de Racing tiene un capítulo más para contar. Desde que llegó a Avellaneda, el colombiano no hace otra cosa que meterse en problemas y colmar la paciencia de los hinchas, directivos e integrantes del cuerpo técnico.

En la previa al partido ante Barracas Central, fue Fernando Gago quien volvió a dejarlo afuera de la nómina de convocados por quinta vez consecutiva. De hecho, el último partido que disputó fue frente a Platense, donde ingresó 16 minutos y no tuvo injerencia en el juego.

Las lesiones, sus problemas de conducta fuera de la cancha, su falta de motivación a la hora de disputar los encuentros con la camiseta de Racingy también los excesos de peso que lo marginaron en gran parte de 2022, fueron el gran combo que hizo explotar a Víctor Blanco, quien confirmó que le están buscando un nuevo destino. Pero en el mientras tanto, el ex Boca tomó una fuerte decisión.

Según pudo notificar el medio partidario Racing Online, el ex enganche de Atlético Nacional se tomó un vuelo en la noche del miércoles con rumbo hacia su tierra natal, y lo hizo junto a toda su familia . Si bien todavía no se conocieron los motivos por los cuales tomó semejante determinación, está confirmado que fue autorizado a marcharse. Y todo hace creer que no volverá a la República Argentina.

En el caso de que Racing no logre desprenderse de Cardona en lo que resta del mes de junio, los directivos deberán abonar la penúltima cuota de su pase. Hasta el momento, desembolsaron un total de 2.309.000 de dólares, y el próximo 15 de septiembre deberá abonar la novena cuota por un monto de 250 mil de la moneda estadounidense, mientras que el 15 de octubre el importe será de 311 mil dólares.