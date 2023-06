Hace tiempo que Edwin Cardona genera más polémica que satisfacción dentro del mundo Racing. El mediocampista colombiano quedó afuera de la convocatoria para el último partido de los comandados por Fernando Gago, que rompieron una racha de 8 partidos sin victorias.

Si bien su arribo al club de Avellaneda ya había sido bastante llamativo, sobre todo porque el rendimiento con el que llegaba desde Boca no era el mejor, y también había sido protagonista de algunos conflictos. Poco a poco, los hinchas le fueron soltando la mano, ya que no lo veían sacrificarse por el equipo, como así también tener problemas de sobrepeso y con los controles de tránsito, donde no superó un test de alcoholemia.

Durante lo que fue el mercado de pases del verano argentino, aparecieron algunos sondeos de equipos del exterior como Emelec, Houston Dynamo y también de Atlético Nacional. En aquel entonces, desde Racing decidieron retenerlo porque el enganche de 30 años había reducido su peso y se había puesto a tono con una gran pretemporada. Pero cuando le tocó jugar por los porotos, su rendimiento no fue bueno.

En los últimos días, Cardona expresó su deseo de marcharse de la Academia y pidió un lugar en Atlético Nacional. Pese a ello, el presidente del Verde de la Montaña sostuvo que la economía de la institución no permite el regreso de quien debutó como profesional en el año 2009.