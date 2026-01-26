A comienzos de 2026, River fue a fondo por Maher Carrizo. En ese momento, el Millonario ya se había bajado de la posibilidad de ir por Tadeo Allende, mientras que Santino Andino había puesto en pausa la negociación ante la espera de una oferta de Europa.

El Millonario había llegado a un acuerdo con Vélez. Los de Núñez le pagarían 6.5 millones de dólares por el 50% del pase al Fortín y Gallardo tendría al refuerzo que quería, pero eso no fue así. El propio Maher Carrizo detuvo las negociaciones de manera abrupta y le informó a la entidad de Liniers que prefería esperar una oferta desde Europa y así fue que el pase de Carrizo a River se cayó.

Vélez rechazó una oferta por Carrizo

En los últimos días, Midtjylland de Dinamarca ofertó 10 millones de dólares -a pagar en tres cuotas- por Maher Carrizo, pero el Fortín la rechazó. No estaba de acuerdo que los 10 millones sean brutos ni tampoco en las cuotas. Maher Carrizo quiere emigrar y en Liniers no ven con malos ojos dejarlo ir, pero será por un precio más elevado.

¿Qué será del futuro de Maher Carrizo?

Bolavip pudo saber que Midtjylland enviará una nueva propuesta en las próximas horas. Si a Vélez le cierran los números y la forma de pago, Maher Carrizo viajará rumbo a Dinamarca y tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo. Hasta que eso no suceda, el atacante se concentraría este lunes para enfrentar el próximo martes, desde las 17.45 horas, a Talleres por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

Maher Carrizo ante Racing en la Libertadores 2025. (Foto: Getty).

