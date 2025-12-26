Ante la demora de dos refuerzos, River vuelve a la carga por Maher Carrizo sin maniobrar con el City Group

En Núñez no hay brindis de fin de año que detenga el mercado de pases. Con el mediocampo blindado tras abrochar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, River puso todos los cañones en reforzar su delantera. Sin embargo, con las negociaciones por sus dos primeros apuntados, Santino Andino y Tadeo Allende, en un terreno pantanoso, Marcelo Gallardo pisó el pie en el acelerador y sacó un nuevo as bajo la manga.

Con la premisa de no perder tiempo, el Muñeco desempolvó un viejo anhelo de su carpeta: Maher Carrizo. El delantero de Vélez, una de las apariciones más interesantes del fútbol argentino en el último año, vuelve a estar en el radar del Millonario, aunque esta vez la estrategia para sacarlo de Liniers se presenta distinta a la del semestre pasado.

Cabe recordar que en el mercado anterior, River intentó incorporar a Carrizo mediante una ingeniería que involucraba al City Group. El plan consistía en que la sociedad deportiva comprara la ficha del jugador y lo cediera a préstamo al Millonario por un tiempo determinado. Aquella operación no prosperó, pero dejó el nombre instalado en los pasillos del Monumental.

Ahora, la directiva de Stefano Di Carlo, busca simplificar la ecuación. Según pudo saber Bolavip, River está dispuesto a ir a la carga sin intermediarios, predispuesto a iniciar gestiones formales directamente con Vélez, de club a club, aprovechando un cambio de postura en la dirigencia del Fortín respecto a la cotización de su joya.

Carrizo, uno de los nombres que interesan en River para reforzar el ataque (Getty).

La postura de Vélez y Carrizo

Hace seis meses, Vélez se mostraba inflexible: Carrizo solo salía por el valor de su cláusula de rescisión, fijada en 16 millones de euros. Hoy, el panorama es diferente. Tras un segundo semestre en el que el rendimiento del juvenil de 19 años mermó levemente en comparación con su explosiva primera mitad de año, en Liniers estarían dispuestos a negociar una venta por un valor inferior al de la cláusula. Para tener una referencia, el sitio especializado Transfermarkt lo tasa en 10 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

ver también El consejo de Miguel Borja en las redes tras su salida de River, las charlas con Boca y su inminente llegada a Cruz Azul

ver también San Lorenzo rechazó la oferta de River por Jhohan Romaña: el motivo de la negativa

La principal traba, no obstante, podría no ser económica, sino las aspiraciones del propio protagonista. La prioridad de Maher sería dar el salto al fútbol europeo. De todas formas, por el momento, no llegaron ofertas concretas desde el Viejo Continente por el jugador. En caso de mantenerse esta tendencia con el correr de los días, la opción de River, quien todavía no ofertó formalmente, podría ganar casilleros en la consideración del jugador.

Datos clave