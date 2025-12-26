Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Ante la demora de dos refuerzos, River vuelve a la carga por Maher Carrizo sin maniobrar con el City Group

En búsqueda de reforzar el ataque, el Millonario reactivó el interés por la joya de Vélez, pero esta vez la operación sería directa de club a club.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Maher Carrizo aparece nuevamente en el radar de River.
© Getty ImagesMaher Carrizo aparece nuevamente en el radar de River.

En Núñez no hay brindis de fin de año que detenga el mercado de pases. Con el mediocampo blindado tras abrochar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, River puso todos los cañones en reforzar su delantera. Sin embargo, con las negociaciones por sus dos primeros apuntados, Santino Andino y Tadeo Allende, en un terreno pantanoso, Marcelo Gallardo pisó el pie en el acelerador y sacó un nuevo as bajo la manga.

Con la premisa de no perder tiempo, el Muñeco desempolvó un viejo anhelo de su carpeta: Maher Carrizo. El delantero de Vélez, una de las apariciones más interesantes del fútbol argentino en el último año, vuelve a estar en el radar del Millonario, aunque esta vez la estrategia para sacarlo de Liniers se presenta distinta a la del semestre pasado.

Cabe recordar que en el mercado anterior, River intentó incorporar a Carrizo mediante una ingeniería que involucraba al City Group. El plan consistía en que la sociedad deportiva comprara la ficha del jugador y lo cediera a préstamo al Millonario por un tiempo determinado. Aquella operación no prosperó, pero dejó el nombre instalado en los pasillos del Monumental.

Ahora, la directiva de Stefano Di Carlo, busca simplificar la ecuación. Según pudo saber Bolavip, River está dispuesto a ir a la carga sin intermediarios, predispuesto a iniciar gestiones formales directamente con Vélez, de club a club, aprovechando un cambio de postura en la dirigencia del Fortín respecto a la cotización de su joya.

Carrizo, uno de los nombres que interesan en River para reforzar el ataque (Getty).

Carrizo, uno de los nombres que interesan en River para reforzar el ataque (Getty).

La postura de Vélez y Carrizo

Hace seis meses, Vélez se mostraba inflexible: Carrizo solo salía por el valor de su cláusula de rescisión, fijada en 16 millones de euros. Hoy, el panorama es diferente. Tras un segundo semestre en el que el rendimiento del juvenil de 19 años mermó levemente en comparación con su explosiva primera mitad de año, en Liniers estarían dispuestos a negociar una venta por un valor inferior al de la cláusula. Para tener una referencia, el sitio especializado Transfermarkt lo tasa en 10 millones de euros.

Publicidad
El consejo de Miguel Borja en las redes tras su salida de River, las charlas con Boca y su inminente llegada a Cruz Azul

ver también

El consejo de Miguel Borja en las redes tras su salida de River, las charlas con Boca y su inminente llegada a Cruz Azul

San Lorenzo rechazó la oferta de River por Jhohan Romaña: el motivo de la negativa

ver también

San Lorenzo rechazó la oferta de River por Jhohan Romaña: el motivo de la negativa

La principal traba, no obstante, podría no ser económica, sino las aspiraciones del propio protagonista. La prioridad de Maher sería dar el salto al fútbol europeo. De todas formas, por el momento, no llegaron ofertas concretas desde el Viejo Continente por el jugador. En caso de mantenerse esta tendencia con el correr de los días, la opción de River, quien todavía no ofertó formalmente, podría ganar casilleros en la consideración del jugador.

Datos clave

  • Marcelo Gallardo apunta a Maher Carrizo tras complicarse las llegadas de Santino Andino y Tadeo Allende.
  • River negociaría directamente con Vélez, que aceptaría venderlo por debajo de la cláusula de 16 millones de euros.
  • El juvenil prioriza Europa, pero ante la falta de ofertas podría aceptar la propuesta del Millonario.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Se escapó en ambulancia de la Bombonera para casarse, dirigió al Kun Agüero y tiene un restaurante top al que fue hasta Lamine Yamal
Fútbol Argentino

Se escapó en ambulancia de la Bombonera para casarse, dirigió al Kun Agüero y tiene un restaurante top al que fue hasta Lamine Yamal

El presidente de Vélez expresó su interés en Galarza Fonda: "¿Por qué no traerlo?"
Fútbol Argentino

El presidente de Vélez expresó su interés en Galarza Fonda: "¿Por qué no traerlo?"

Vélez negocia con River para comprar a Tomás Galván
Fútbol Argentino

Vélez negocia con River para comprar a Tomás Galván

Boca va por la renovación del Changuito Zeballos: el factor clave
Boca Juniors

Boca va por la renovación del Changuito Zeballos: el factor clave

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo