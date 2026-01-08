La postura de Vélez y Maher Carrizo ante el interés de River

Mientras afronta la pretemporada en San Martín de los Andes, River Plate comenzó a reforzarse y va por más en este mercado de pases. El elenco comandado por Marcelo Gallardo sumó tres caras nuevas, pero todavía tiene pendiente sumar piezas al ataque.

Luego de las incorporaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, el Millonario trabaja ahora en el sector ofensivo. En ese contexto, esta semana se reflotó el interés por Maher Carrizo, una de las máximas figuras de Vélez Sarsfield durante 2025.

Tras romperla también en la Selección Argentina Sub 20, el santiagueño es uno de los jugadores que River aspira sumar antes del comienzo del Torneo Apertura. Sin embargo, Vélez se pone firme y no ofrecerá una negociación fácil para desprenderse de él.

Según pudo saber BOLAVIP, Fabián Berlanga, presidente del club de Liniers, ya está al tanto del interés del Millonario por Carrizo. Y, aunque su cláusula es de 16 millones de dólares, no descarta vender un porcentaje del futbolista, algo que todavía no tiene definido.

En esa línea, aún hay mucho que decidir entre los clubes. Pero lo cierto es que este jueves al mediodía hubo una reunión en la que aceleraron para llegar a un acuerdo por el salario del futbolista. A pesar de ello, desde el lado de Carrizo dejaron claro que su prioridad es Europa en este mercado.

Los amistosos que disputará River en pretemporada

Luego de realizar la parte fuerte de los entrenamientos en San Martín de Los Andes, River se irá a Uruguay para jugar dos amistosos. El primero de ellos será el domingo 11 frente a Millonarios de Colombia, mientras que el segundo se disputará el sábado 17, contra Peñarol.

