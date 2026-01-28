Por qué la cancha de Racing tiene el pasto en mal estado

Racing recibe a Rosario Central por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, donde los dirigidos por Gustavo Costas vienen de caer ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en la primera jornada, algo que también ocurrió con el Canalla, quien perdió en el Gigante de Arroyito frente a Belgrano.

Dejando de lado lo deportivo, a lo largo de las últimas horas, los hinchas llenaron las redes sociales con diversos comentarios por el estado del campo de juego, dado a que se viralizaron imágenes de las obras que se llevan a cabo y que aún no concluyeron.

Por medio de un comunicado que emitió la dirigencia de la Academia se dio a conocer el motivo por el que el césped luce en un muy mal estado: “El campo de juego presentará, este miércoles en el debut de Racing como local, condiciones de un proceso todavía en evolución. Como se informó oportunamente, el cambio del césped comenzó en el inicio de 2025 con modificaciones de fondo. En los primeros días de 2026 se procedió a la remoción del piso de invierno mediante el uso de sustancias químicas y, luego, al sembrado de una nueva carpeta vegetal ry grass“, manifestaron.

Para dar mayores precisiones, explicaron que “la fecha elegida se debió a que la temporada de Primera finalizó avanzado diciembre, lo que demoró el inicio de los trabajos. Por otro lado, la falta de lluvias influyó drásticamente en los tiempos de desarrollo porque representa un aspecto clave para el crecimiento de un césped joven“. Y concluyeron: “Se espera que en las próximas dos semanas, con un clima más adecuado, la mejora se dé en forma sostenida”.

Racing modificó el césped del Cilindro. (Foto: Sebastián Acosta)

La planificación que hizo Racing con su campo de juego

A través del sitio web oficial, Racing anunció el pasado 3 de enero que “el trabajo inicial consistió en eliminar el pasto de invierno con trabajos químicos y mecánicos para sacar la carpeta vegetal rye grass usada en el último torneo”.

También detallaron que “con ese propósito se aplicó herbicida y se realizaron diferentes trabajos mecánicos, como cortes bajos a 10 milímetros, cortes verticales para eliminar restos del pasto instalado luego de haber sido quemado y también materia orgánica muerta, aireaciones con sacabocado, dressing de arena, riego y plan de fertilización”. Y agregaron que “una vez cumplidas las etapas señaladas, la base de gramilla quedá lista para su desarrollo en toda la extensión del terreno”.

