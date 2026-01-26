Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

Fin de la novela entre Racing y Estudiantes: se definió en qué club jugará Marcos Rojo en 2026

El defensor central se encontró ante un dilema en el comienzo del año, pero ya tiene donde enfocarse en el Torneo Apertura.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Marcos Rojo definió su futuro.
© Diseño vía Gemini IAMarcos Rojo definió su futuro.

Inició el Torneo Apertura y los 30 equipos del fútbol argentino ya disputaron su primer partido oficial del 2026. Mientras los planteles se preparan para la segunda fecha, los dirigentes resuelven negociaciones en las últimas horas del mercado de pases.

En cuanto a Racing, una de las grandes novelas alrededor del combinado de Avellaneda era la situación de Marcos Rojo. El experimentado defensor central tiene contrato con la Academia hasta junio de 2026, con opción a extender el vínculo por un año más.

Sin embargo, en las últimas semanas sonó fuerte para reforzar a Estudiantes de La Plata. El Pincha busca incorporar jerarquía para la disputa de la Copa Libertadores y pensó en el zaguero, que ya sabe lo que es levantar el trofeo más preciado de Sudamérica con esa camiseta.

En las últimas horas se conoció que el combinado platense se reforzó con Tomás Palacios para la línea defensiva, por lo que la posibilidad se enfrió para el exManchester United. Según pudo saber BOLAVIP, Marcos Rojo decidió ahora continuar en Racing.

El exfutbolista de Boca y Sporting de Lisboa se reunió este lunes con Gustavo Costas y le reafirmó su compromiso con la Academia. De esta manera, se quedará en el equipo al menos por este semestre, aunque habrá nueva definión a mitad de año.

Los números de Marcos Rojo en Racing

Desde que llegó a Racing, donde firmó un contrato por productividad (percibe su salario cada vez que firma planilla, por más que no dispute el encuentro), Marcos Rojo afrontó un total de ocho partidos. No convirtió goles ni aportó asistencias, recibió una amonestación y, dentro del campo de juego, presenció 440 minutos.

Publicidad
Mariano Closs apuntó contra el arbitraje por el penal no cobrado a River ante Barracas: “Hay que entender de fútbol”

ver también

Mariano Closs apuntó contra el arbitraje por el penal no cobrado a River ante Barracas: “Hay que entender de fútbol”

Datos clave

  • Marcos Rojo confirmó su continuidad en Racing tras reunirse con Gustavo Costas.
  • Estudiantes incorporó a Tomás Palacios, lo que frenó la llegada del defensor.
  • 8 partidos y 440 minutos disputó el zaguero bajo contrato por productividad.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con 11 jugadores como Montiel, River gana la Libertadores, la Intercontinental y el Mundial de Clubes

ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

Lee también
Tras el interés de Estudiantes, Gustavo Costas reveló la postura de Racing con Marcos Rojo: “No le cierro las puertas”
Fútbol Argentino

Tras el interés de Estudiantes, Gustavo Costas reveló la postura de Racing con Marcos Rojo: “No le cierro las puertas”

Mercado de pases 2026: todos los refuerzos y bajas a horas del comienzo del Torneo Apertura
Fútbol Argentino

Mercado de pases 2026: todos los refuerzos y bajas a horas del comienzo del Torneo Apertura

Fue campeón con Boca, lo dirigió Bianchi y tras su paso por Europa bajó al Ascenso: la nueva figura de Colegiales
Boca Juniors

Fue campeón con Boca, lo dirigió Bianchi y tras su paso por Europa bajó al Ascenso: la nueva figura de Colegiales

Cerezo: "No sabemos qué le pasa a Julián Álvarez"
Fútbol europeo

Cerezo: "No sabemos qué le pasa a Julián Álvarez"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo