Fin de la novela entre Racing y Estudiantes: se definió en qué club jugará Marcos Rojo en 2026

Inició el Torneo Apertura y los 30 equipos del fútbol argentino ya disputaron su primer partido oficial del 2026. Mientras los planteles se preparan para la segunda fecha, los dirigentes resuelven negociaciones en las últimas horas del mercado de pases.

En cuanto a Racing, una de las grandes novelas alrededor del combinado de Avellaneda era la situación de Marcos Rojo. El experimentado defensor central tiene contrato con la Academia hasta junio de 2026, con opción a extender el vínculo por un año más.

Sin embargo, en las últimas semanas sonó fuerte para reforzar a Estudiantes de La Plata. El Pincha busca incorporar jerarquía para la disputa de la Copa Libertadores y pensó en el zaguero, que ya sabe lo que es levantar el trofeo más preciado de Sudamérica con esa camiseta.

En las últimas horas se conoció que el combinado platense se reforzó con Tomás Palacios para la línea defensiva, por lo que la posibilidad se enfrió para el exManchester United. Según pudo saber BOLAVIP, Marcos Rojo decidió ahora continuar en Racing.

El exfutbolista de Boca y Sporting de Lisboa se reunió este lunes con Gustavo Costas y le reafirmó su compromiso con la Academia. De esta manera, se quedará en el equipo al menos por este semestre, aunque habrá nueva definión a mitad de año.

Los números de Marcos Rojo en Racing

Desde que llegó a Racing, donde firmó un contrato por productividad (percibe su salario cada vez que firma planilla, por más que no dispute el encuentro), Marcos Rojo afrontó un total de ocho partidos. No convirtió goles ni aportó asistencias, recibió una amonestación y, dentro del campo de juego, presenció 440 minutos.

