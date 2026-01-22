Es tendencia:
Jugó en la Selección Argentina con Lautaro Martínez, está en Europa y habló con Costas para llegar a Racing

El delantero rosarino de 28 años tiene el deseo de volver a jugar con la camiseta de Racing, club en el que se formó como profesional.

Por Julián Mazzara

© Instagram brianmansilla11Brian Mansilla, delantero de Akhmat Grozny.

Racing continúa trabajando en el mercado de pases, donde Gustavo Costas está a la espera de que se defina el futuro de Adrián Balboa, que podría emigrar hacia el fútbol de Rusia para jugar en Pari Nizhniy Novgorod. Tras concretar la partida de Richard Sánchez, que seguirá con su carrera en Olimpia, analizan refuerzos en ataque.

Si bien el objetivo de la Secretaría Técnica, tras el aval de Costas, es el chileno de 20 años, Damián Pizarro, en las últimas horas se conoció que un ex futbolista de la Selección Argentina, que está en Europa y que conoce a jugadores del plantel actual como Gabriel Rojas y Facundo Cambeses, quiere volver al país. Es el caso de Brian Mansilla, delantero rosarino de 28 años que está en Akhmat Grozny.

Según pudo saber BOLAVIP, en las últimas horas, el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata, Platense y Vitória Setúbal, tiene el deseo de regresar al club que lo vio nacer y con el que debutó como profesional en agosto de 2015. No solo compartió el combinado nacional con Lautaro Martínez, Rojas y Cambeses, sino que con el Toro también hizo dupla de ataque en las inferiores racinguistas.

Tras rechazar algunas propuestas que recibió desde el Viejo Continente, el Mono está de vacaciones en Argentina, donde disfruta junto a su familia, y en la mañana de este jueves 22 de enero se acercó hasta el Predio Tita Mattiussi, donde Racing realizó el entrenamiento, y dialogó con el entrenador, a quien le indicó su deseo de regresar.

Si bien no hubo una respuesta, tanto los directivos como desde el cuerpo técnico analizarán la posibilidad, ya que Mansilla mantiene contrato con Akhmat Grozny hasta mediados de 2028, por lo que podría negociarse su arribo por medio de un préstamo, pese a que está cotizado, según Transfermarkt, en 1.500.000 euros.

Brian Mansilla junto a Lautaro Martínez, Facundo Cambeses y Gabriel Rojas en el Torneo L’Alcudia. (Foto: Instagram brianmansilla11)

El paso de Brian Mansilla por Racing

Brian Mansilla, que lleva 692 minutos disputados en la presente temporada (19 partidos y 3 goles, además de dos asistencias), durante su estadía en Racing tuvo acción en 41 encuentros: convirtió tres tantos y no asistió a sus compañeros.

