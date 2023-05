Por qué River no quería que Darío Herrera dirigiera el Superclásico

Después de haber impartido justicia en los dos Superclásicos del 2022, Darío Herrera volvió a ser designado para dirigir un River – Boca. El juez de 38 años le ganó la pulseada a sus colegas Yael Falcón Pérez (va de cuarto árbitro) y Facundo Tello para dirigir este encuentro por tercera vez consecutiva.

En la previa de la designación, se dio a conocer la postura que tenían en Núñez: preferían a Falcón Pérez. Esto no quiere decir que consideren a Herrera como un mal árbitro, pero había un particular motivo que hacía que no fuera el favorito de ellos.

El historial de Herrera con el Millonario se estira a 26 encuentros, con un 61.54% de los puntos: 15 victorias, 3 empates y 8 derrotas. El tema es en los Superclásicos, porque ya dirigió cinco y ninguno de ellos terminó en victoria, aunque hay un caso particular.

La realidad es que River no solo no pudo ganarle a Boca con Herrera como árbitro, sino que ni siquiera pudo anotar un gol. El primero fue el famoso episodio del gas pimienta en la Libertadores 2015, que se suspendió a los 45 minutos con el trámite 0 a 0 y luego se le dio por ganado a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

De ahí en adelante fue 0-1 en 2015, 0-0 en 2016, y 0-1 en los dos del 2022. Casi que por una cuestión de cábala, el Millo prefería otra opción. ¿Cortará la mala racha en 2023?

Los Superclásicos dirigidos por Darío Herrera