Qué canal pasa Ferro vs. San Miguel por la Primera Nacional: cómo ver EN VIVO y ONLINE

En el marco de la segunda fecha de la Primera Nacional, Ferro recibe a San Miguel por la Zona A. El encuentro comenzará a las 19 y tendrá lugar en el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, ubicado en el barrio de Caballito.

El equipo dirigido por Sergio Rondina arrancó la temporada con el pie derecho, ganándole 2 a 0 a San Telmo en condición de visitante. Los goles los anotaron los jóvenes Nazareno Kihm y Felipe Obradovich, ambos surgidos en las inferiores del club.

Los de Gustavo Coleoni también pertenecen al grupo de equipos que sumaron de a tres en el debut. En el caso del Trueno Verde, fue con un 1 a 0 a Central Norte con gol de Lucas Delgado. Cabe aclarar que en la semana fue goleado 3 a 0 por Aldosivi y quedó eliminado de la Copa Argentina.

Como en todos los partidos de la categoría, el duelo entre Ferro Carril Oeste y San Miguel podrá verse exclusivamente a través de LPF Play. Cabe destacar que actualmente es gratis, pero luego será pago.

Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play

Paso 1 – Elegir desde donde ver el partido.

Desde la computadora o notebook , ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.

, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com. Desde el celular : Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma. Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.

: Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Paso 2 – Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3 – Elegir el partido y darle Play.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Detalles de las transmisiones

Las transmisiones constarán de una producción que incluirá:

3/4 cámaras por partido.

Relator y Comentarista.

Repeticiones y resumen de jugadas.

Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).

Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)

Así se juega la fecha 2 de la Primera Nacional

Sábado 21/02

17:00: Acassuso vs. Racing (Cba)

Acassuso vs. Racing (Cba) 17:00: Nueva Chicago vs. Tristán Suárez

Nueva Chicago vs. Tristán Suárez 17:00: Almagro vs. San Martín (T)

Almagro vs. San Martín (T) 19:00: Ferro vs. San Miguel

Ferro vs. San Miguel 19:00: Dep. Madryn vs. Morón

Dep. Madryn vs. Morón 20:00: San Martín vs. Güemes

San Martín vs. Güemes 20:00: Maipú vs. Atlético Rafaela

Maipú vs. Atlético Rafaela 20:00: Patronato vs. Gimnasia y Tiro

Patronato vs. Gimnasia y Tiro 20:00: Quilmes vs. Midland

Quilmes vs. Midland 21:00: Chaco For Ever vs. San Telmo

Domingo 22/02

17:00: Defensores de Belgrano vs. Godoy Cruz

Defensores de Belgrano vs. Godoy Cruz 17:00: Chacarita vs. Gimnasia (J)

Chacarita vs. Gimnasia (J) 17:00: Almirante Brown vs. All Boys

Almirante Brown vs. All Boys 17:00: Bolívar vs. Los Andes

Bolívar vs. Los Andes 18:00: Central Norte vs. Colón

Central Norte vs. Colón 20:00: Mitre (SdE) vs. Estudiantes (BA)

Mitre (SdE) vs. Estudiantes (BA) 20:00: Temperley vs. Agropecuario

Temperley vs. Agropecuario 20:00: Colegiales vs. Atlanta

