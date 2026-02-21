Es tendencia:
Qué canal pasa Ferro vs. San Miguel por la Primera Nacional: cómo ver EN VIVO y ONLINE

Desde las 19, el Verdolaga y el Trueno Verde se verán las caras en Caballito. Ambos vienen de ganar en la primera fecha.

Por Joaquín Alis

En el marco de la segunda fecha de la Primera Nacional, Ferro recibe a San Miguel por la Zona A. El encuentro comenzará a las 19 y tendrá lugar en el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, ubicado en el barrio de Caballito.

El equipo dirigido por Sergio Rondina arrancó la temporada con el pie derecho, ganándole 2 a 0 a San Telmo en condición de visitante. Los goles los anotaron los jóvenes Nazareno Kihm y Felipe Obradovich, ambos surgidos en las inferiores del club.

Los de Gustavo Coleoni también pertenecen al grupo de equipos que sumaron de a tres en el debut. En el caso del Trueno Verde, fue con un 1 a 0 a Central Norte con gol de Lucas Delgado. Cabe aclarar que en la semana fue goleado 3 a 0 por Aldosivi y quedó eliminado de la Copa Argentina.

Como en todos los partidos de la categoría, el duelo entre Ferro Carril Oeste y San Miguel podrá verse exclusivamente a través de LPF Play. Cabe destacar que actualmente es gratis, pero luego será pago.

Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play

Paso 1 – Elegir desde donde ver el partido.

  • Desde la computadora o notebook, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.
  • Desde el celular:
    • Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma.
    • Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.
  • Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Paso 2 – Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3 – Elegir el partido y darle Play.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Detalles de las transmisiones

Las transmisiones constarán de una producción que incluirá:

  • 3/4 cámaras por partido.
  • Relator y Comentarista.
  • Repeticiones y resumen de jugadas.
  • Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).
  • Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)

Así se juega la fecha 2 de la Primera Nacional

Sábado 21/02

  • 17:00: Acassuso vs. Racing (Cba)
  • 17:00: Nueva Chicago vs. Tristán Suárez
  • 17:00: Almagro vs. San Martín (T)
  • 19:00: Ferro vs. San Miguel
  • 19:00: Dep. Madryn vs. Morón
  • 20:00: San Martín vs. Güemes
  • 20:00: Maipú vs. Atlético Rafaela
  • 20:00: Patronato vs. Gimnasia y Tiro
  • 20:00: Quilmes vs. Midland
  • 21:00: Chaco For Ever vs. San Telmo

Domingo 22/02

  • 17:00: Defensores de Belgrano vs. Godoy Cruz
  • 17:00: Chacarita vs. Gimnasia (J)
  • 17:00: Almirante Brown vs. All Boys
  • 17:00: Bolívar vs. Los Andes
  • 18:00: Central Norte vs. Colón
  • 20:00: Mitre (SdE) vs. Estudiantes (BA)
  • 20:00: Temperley vs. Agropecuario
  • 20:00: Colegiales vs. Atlanta
Palabra autorizada

jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

