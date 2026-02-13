Es tendencia:
Dónde ver por TV y qué canal pasa San Miguel vs. Central Norte por la Primera Nacional

Este viernes a las 17 horas, el Trueno Verde recibe al Cuervo por la primera jornada de la Zona A de la Primera Nacional.

Por Lautaro Toschi

San Miguel se mide ante Central Norte
© Prensa San Miguel - Prensa Central NorteSan Miguel se mide ante Central Norte

Un nuevo sueño empieza este viernes para San Miguel y Central Norte de Salta. Desde las 17 horas, en el Estadio Malvinas Argentinos, el Trueno Verse recibirá al Cuervo por la primera fecha de la Zona A de la Primera Nacional. En este 2026, la televisación de esta categoría cambió y ahora se podrá ver únicamente a través de LPF Play, la plataforma de la AFA.

El duelo que protagonizarán San Miguel y Central Norte será el primero de este 2026. Por lo que estos dos equipos son los que estrenarán la transmisión por LPF Play. Cabe destacar que actualmente es gratis, pero luego será pago.

San Miguel se prepara para el duelo ante Central Norte. (Foto: Prensa San Miguel).

Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play

Paso 1 – Elegir desde donde ver el partido.

  • Desde la computadora o notebook, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.
  • Desde el celular:
    • Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma.
    • Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.
  • Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Paso 2 – Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3 – Elegir el partido y darle Play.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Detalles de las transmisiones

Las transmisiones constarán de una producción que incluirá:

  • 3/4 cámaras por partido.
  • Relator y Comentarista.
  • Repeticiones y resumen de jugadas.
  • Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).
  • Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)
En 15 días se realizará la presentación de la plataforma en el predio de Ezeiza conjuntamente con el equipo periodístico que contarán las transmisiones.

Así se disputará la Primera Nacional

ZONA A
All Boys
Colón
Deportivo Madryn
Mitre (Santiago del Estero)
Los Andes
San Miguel
Chaco for Ever
Defensores de Belgrano
Estudiantes (Buenos Aires)
Godoy Cruz
San Telmo
Ferro Carril Oeste
Ciudad de Bolívar
Racing (Córdoba)
Deportivo Morón
Acassuso
Central Norte
Almirante Brown

ZONA B
Gimnasia (Jujuy)
Atlético Rafaela
Chacarita
Deportivo Maipú
Quilmes
Atlanta
Agropecuario
San Martín (San Juan)
Almagro
Gimnasia y Tiro (Salta)
Tristan Suárez
Nueva Chicago
Patronato
Ferrocarril Midland
San Martín (Tucumán)
Atlético Güemes
Temperley
Colegiales

