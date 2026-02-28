Talleres 0-0 San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

El elenco comandado por Carlos Tevez llega con 10 puntos producto de 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas. En su última presentación perdió 2 a 0 con Central Córdoba como visitante.

Por su parte, el Ciclón llega con 11 puntos producto de 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En su último partido igualó 1 a 1 con Instituto como local.

A la espera de este encuentro, el elenco cordobés cerró la llegada de dos refuerzos. El primero es Franco Cristaldo, proveniente de Gremio, mientras que el segundo es el paraguayo Alexandro Maidana, proveniente de Guaraní.

La T comenzó a tener la pelota y es ahora quien domina, sin generar peligro aún en el arco defendido por Gill.

En el marco de la fecha 8 del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio Mario Alberto Kempes, Talleres de Córdoba y San Lorenzo se enfrentan en búsqueda de una victoria que los meta en los primeros puestos. El encuentro comienza a las 22.15 horas, será dirigido por Nicolás Ramírez y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.