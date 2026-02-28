Es tendencia:
Talleres 0-0 San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

En el Estadio Mario Alberto Kempes, la T y el Ciclón buscan meterse en los primeros puestos del grupo.

Vuelven los equipos a la cancha

Regresan los futbolistas de Talleres y San Lorenzo para iniciar el segundo tiempo.

45+1' PT ¡Final del primer tiempo!

Al cabo de la primera mitad, Talleres y San Lorenzo igualan sin goles.

40' PT Gill salvó a San Lorenzo

Dávila cabeceó tras un córner de Baroni y el arquero contuvo en un tiempo.

38' PT San lorenzo emparejó el trámite

El Ciclón comenzó a dominar con la pelota e intenta atacar el arco de Herrera.

28' PT Primer amonestado en Talleres

Vigo vio la amarilla por cortar una contra.

25' PT Avisó Ronaldo

Martínez inventó una chilena y la pelota pasó cerca del palo.

24' PT Volvió a avisar Vietto

El delantero la picó tras una mala salida de Talleres y contuvo Herrera.

23' PT Cerca San Lorenzo del primero

Vietto armó una gran jugada personal y remató por arriba del travesaño.

13' PT Milagro en el área de San Lorenzo

Dávila el ganó a Tripichio, gambeteó a Gill y en la línea apareció Tonga Hernández para salvar al Ciclón.

12' PT Avisó Dávila

El delantero cabeceó tras un córner y la pelota pasó cerca del travesaño.

11' PT Talleres domina el partido

La T comenzó a tener la pelota y es ahora quien domina, sin generar peligro aún en el arco defendido por Gill.

2' PT Herrera salvó a Talleres

Ladstatter remató de media distancia y el arquero voló para enviar la pelota al córner.

0' PT ¡Comenzó el partido!

Ya se juegan los primeros 45 minutos en Córdoba.

Salen los equipos a la cancha

Encabezados por sus capitanes, Talleres y San Lorenzo saltan al campo de juego.

Vuelven los equipos al vestuario

Tras realizar la entrada en calor los futbolistas regresaron al vestuario para ultimar detalles.

Talleres espera por sus dos refuerzos

A la espera de este encuentro, el elenco cordobés cerró la llegada de dos refuerzos. El primero es Franco Cristaldo, proveniente de Gremio, mientras que el segundo es el paraguayo Alexandro Maidana, proveniente de Guaraní.

Los jugadores entran en calor

En el campo de juego del Kempes, los futbolistas de Talleres y San Lorenzo realizan los primeros movimientos precompetitivos.

La formación de Talleres

La T saldrá con: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Álex Vigo; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Juan Sforza; Giovanni Baroni; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez

La formación de San Lorenzo

El Ciclón formará con: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Mauricio Cardillo, Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Luciano Vietto.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Cristian Navarro
Así llega San Lorenzo a este partido

Por su parte, el Ciclón llega con 11 puntos producto de 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En su último partido igualó 1 a 1 con Instituto como local.

Así llega Talleres a este partido

El elenco comandado por Carlos Tevez llega con 10 puntos producto de 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas. En su última presentación perdió 2 a 0 con Central Córdoba como visitante.

Por Marco D'arcangelo

Talleres y San Lorenzo se enfrentan en Córdoba.
© Prensa San LorenzoTalleres y San Lorenzo se enfrentan en Córdoba.

En el marco de la fecha 8 del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio Mario Alberto Kempes, Talleres de Córdoba y San Lorenzo se enfrentan en búsqueda de una victoria que los meta en los primeros puestos. El encuentro comienza a las 22.15 horas, será dirigido por Nicolás Ramírez y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.

