Independiente vs. Central Córdoba EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: minuto a minuto

El Rojo recibe al Ferrioviario con la intención de reencontrarse con la victoria junto a su público.

¡Salen los equipos a la cancha!

Independiente y Central Córdoba ya se encuentran en el césped del Libertadores de América, para enfrentarse por la octava fecha del Torneo Apertura.

La formación de Central Córdoba

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla; Matías Vera, Juan José Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich, Diego Barrera y Michael Santos.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN INDEPENDIENTE!

Rey; Godoy, Fedorco, Lomónaco, Zabala; Millán, Marcone, Malcorra; Pussetto, Ávalos y Abaldo.

Por Bruno Carbajo

Independiente recibe a Central Córdoba en Avellaneda.
© Prensa Independiente/Prensa Central CórdobaIndependiente recibe a Central Córdoba en Avellaneda.

Independiente y Central Córdoba se enfrentan este sábado, desde las 20 en el Libertadores de América, por la octava fecha del Torneo Apertura. El Rojo quiere reencontrarse con la victoria tras dos fechas sin ganar, mientras que el Ferroviario quiere dar el golpe en Avellaneda. El árbitro designado es Darío Herrera y la transmisión está a cargo de ESPN Premium.

