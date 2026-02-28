Independiente vs. Central Córdoba EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Independiente y Central Córdoba ya se encuentran en el césped del Libertadores de América, para enfrentarse por la octava fecha del Torneo Apertura.

Independiente y Central Córdoba se enfrentan este sábado, desde las 20 en el Libertadores de América, por la octava fecha del Torneo Apertura. El Rojo quiere reencontrarse con la victoria tras dos fechas sin ganar, mientras que el Ferroviario quiere dar el golpe en Avellaneda. El árbitro designado es Darío Herrera y la transmisión está a cargo de ESPN Premium.