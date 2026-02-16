Tras arribar a Huracán, Óscar Romero se refirió al enojo de los hinchas de San Lorenzo: “Decisiones más profesionales”

No caben dudas de que se trata de uno de los bombazos del mercado de pases del fútbol argentino, pero no dejó de lado la polémica. El arribo de Óscar Romero como flamante refuerzo de Huracán es tan sorprendente y bueno, como controversial. Su calidad está fuera de discusión, pero su pasado en San Lorenzo generó un fuerte enojo en la vereda opuesta y él no gambeteó la cuestión.

El volante creativo que también tuvo estadías recordadas en Racing y Boca regresó a Argentina para vestir la camiseta de un cuarto equipo, con el objetivo puesto en tener mucho rodaje en una liga competitiva para soñar con disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Paraguay. Pero sin más preámbulo, el talentoso zurdo rompió el silencio antes de presentarse en Parque Patricios.

Lo cierto es que, este lunes en comunicación con ABC de Asunción, Óscar hizo referencia a su llegada a Huracán a pesar su paso por San Lorenzo. “Uno entiende, obviamente. Muchas veces, uno toma decisiones más profesionales“, sentenció Romero en primera instancia. “Entiendo el fanatismo y a los fanáticos que defienden sus colores“, agregó inmediatamente el futbolista.

Óscar y Ángel Romero, cuando fueron presentados en San Lorenzo.

Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “Como hago con todos los equipos en que me tocó jugar, soy un agradecido“, manifestó el jugador de 33 años de edad. “En el caso de San Lorenzo, lo mismo. Me tocó estar con Ángel”, expresó en cuanto a su estadía en el Ciclón. “Y ahora voy a Huracán“, completó sin titubear ante la cámara y el micrófono del medio ya destacado.

Sobre los detalles de cómo se dio la operación fugaz, reconoció: “Hace unos días que Huracán se acercó a la persona que trabaja con nosotros“. Para aportar más detalles, se refirió a Diego Martínez y entonces reveló: “Ahí yo empecé a gestionar con el entrenador, con el que ya había tenido contacto el año pasado, cuando él estaba en Cerro Porteño. Fue fundamental para la decisión“.

Óscar Romero, durante su estadía en Boca. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Quiero agradecerle a Huracán por la predisposición y el hecho de querer contar conmigo“, sostuvo públicamente instantes antes de subirse al avión rumbo a Argentina desde Paraguay. “Trataré de devolverle toda la confianza que pusieron en mí, adentro de la cancha“, sumó después.

