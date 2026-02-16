Se cayó el pase de Agustín Martegani a Newell’s y se quedará en Boca: todos los detalles

Lo que parecía ser una negociación encaminada y cada vez más cerca de concretarse, finalmente se derrumbó. Después de una larga inactividad, Agustín Martegani estaba a detalles de irse de Boca pero se cayó su salida a Newell’s. A pesar de que se suponía que en estas horas iba a estampar la firma y ser presentado en su nuevo elenco, la operación no llegó a buen puerto.

El oriundo de Rojas no juega hace exactamente un año, ya que su último encuentro con el Xeneize fue el pasado 22 de febrero de 2025 en la victoria por 2-1 frente a Aldosivi, donde Fernando Gago diagramó un equipo plagado de suplentes por estar en el medio de la recordada serie ante Alianza Lima. Luego, con Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda tampoco fue tenido en cuenta.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, se cayó el pase de Martegani a Newell’s. Las conversaciones existieron y hasta se contaba con el visto bueno de Boca, que estaba dispuesto a aceptar el préstamo por un año con opción de compra, pero finalmente no se llevará a cabo la operación que involucraba al mediocampista de 25 años que pretende tener rodaje en el país.

Agustín Martegani, mediocampista de Boca. (Getty Images)

Si bien desde la Lepra estaban interesados en el zurdo, la información es clara: desde Rosario se bajaron de las negociaciones. El motivo que derivó en esta decisión es que en el conjunto rojinegro pretenden utilizar el cupo en un futbolista que no necesite un periodo de adaptación debido a la suma urgencia de conseguir triunfos y sumar puntos para lograr la permanencia.

ver también Así se vería La Bombonera si fuese la cancha de River y el Monumental, la de Boca

Cabe recordar que Agustín arribó a Boca a mediados de 2024 por un desembolso de 2,5 millones de dólares con destino hacia las arcas financieras de San Lorenzo. Durante su estadía en el Xeneize, Martegani disputó un total de 13 partidos oficiales que significaron 556 minutos de juego. Sin embargo, su impacto fue prácticamente nulo: no convirtió goles ni repartió asistencias.

Publicidad

Publicidad

Agustín Martegani, mediocampista de Boca. (Getty Images)

No corre peligro el pase de Bareiro a Boca

La negociación que lleva a cabo Boca por Adam Bareiro es ajena a la situación de Martegani. Esto corresponde a que el Xeneize va en busca del delantero de 29 años por el cupo que consiguió luego de la lesión de Rodrigo Battaglia, que ya fue operado y afronta una extensa recuperación. Así las cosas, el club de la ribera tiene tiempo hasta el viernes 20 para sellar la compra del paraguayo.

DATOS CLAVE

Newell’s se bajó de la negociación por Agustín Martegani , que deberá seguir en Boca mientras tenga contrato vigente.

se bajó de la negociación por , que deberá seguir en mientras tenga contrato vigente. Las conversaciones eran en torno a un préstamo por un año , que incluía opción de compra si así lo deseaba la Lepra.

, que incluía si así lo deseaba la Lepra. Martegani no juega hace un año, precisamente desde el 22 de febrero de 2025 en el triunfo ante Aldosivi.

Publicidad