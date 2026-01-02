De codiciados a libres: los 11 futbolistas más trascendentes que quedaron con el pase en su poder

El pasado 31 de diciembre se terminaron varios contratos en el fútbol argentino, por lo que hay muchos futbolistas que quedaron con el pase en su poder y podrán firmar con el club que los seduzca, ya sea con una importante propuesta económica o deportiva. Varios de estos jugadores supieron ser sumamente codiciados hace poco tiempo, hay algunos de ellos que hasta hace unos días vistieron la camiseta de River, otros la de Boca, también hay uno que se hizo querer por los hinchas de Racing y otro por los de Rosario Central, entre los más destacados.

Son decenas los jugadores que quedaron con el pase en su poder, pero hay once de ellos que supieron ser figuras codiciadas en mercados de pases anteriores. Si bien la mayoría de ellos ya están en el tramo final de su carrera, la realidad es que todavía tiene calidad y experiencia para aportar.

¿Quiénes son los once jugadores más trascendentes que quedaron con el pase en su poder?

PITY MARTÍNEZ Y ENZO PÉREZ

Marcelo Gallardo fue claro con aquellos jugadores de River que finalizaban su contrato el 31 de diciembre de 2025, ninguno de ellos sería tenido en cuenta. Nacho Fernández, Casco y Borja ya tiene club, pero quienes todavía no aceptaron ninguna propuesta son Enzo Pérez y Pity Martínez.

Pity Martínez no encontró la regularidad que quería en 2025. (Foto: Getty).

GABRIEL ARIAS Y CHIQUITO ROMERO

Dos arqueros experimentados y de gran trayectoria quedaron libres luego de finalizar sus contratos. Gabriel Arias dejó Racing luego de perder el puesto con Facundo Cambeses y estaría negociando con Newell´s Old Boys, mientras que Chiquito Romero tuvo un muy breve paso por Argentinos Juniors y todavía no se sabe dónde podría estar su destino.

IGNACIO MALCORRA Y POL FERNÁNDEZ

Luego de un buen 2025, Ignacio Malcorra no acordó la renovación de contrato con Rosario Central y se quedó con el pase en su poder. Cabe destacar que Ariel Holan dejó de ser DT del Canalla de manera sorpresiva y en su reemplazo llegó Jorge Almirón. Por su parte, Pol Fernández quedó libre de Godoy Cruz luego del descenso a la Primera Nacional.

Ignacio Malcorra. (Foto: Getty).

VÍCTOR CUESTA Y ÉVER BANEGA

Pese a estar cerca de los 40 años, tanto Víctor Cuesta como Éver Banega supieron ser figuras centrales en mercados de pases del pasado. El marcador central y el mediocampista se fueron de Newell´s y quedaron con el pase en su poder. Se estima que Cuesta vuelva al fútbol brasileño, mientras que Banega interesa en Defensa y Justicia.

LUCIANO VIETTO, RAMÓN ÁBILA Y DARÍO BENEDETTO

En los últimos días, también se quedaron sin club tres delanteros de jerarquía que supieron ser figuras en el fútbol argentino. Luciano Vietto se marchó de Racing y dejó en claro que no trabajó a gusto con Gustavo Costas, Wanchope Ábila dejó Huracán y Darío Benedetto ya había hecho lo propio con Newell´s hace unas semanas.

