Malcorra es el mejor refuerzo del fútbol argentino e Independiente es candidato al título en este 2026

El Rojo de Gustavo Quinteros y Néstor Grindetti se quedó con el mejor refuerzo del verano 2026 en el fútbol argentino, por lo menos hasta que jueguen Valentín Carboni, Matko Miljevic y Aníbal Moreno.
Ignacio Malcorra, un poco despreciado en Rosario Central por Jorge Almirón y Gonzalo Belloso, la rompió toda al cabo de sus primeros minutos con la camiseta de Independiente.
Entró 45 minutos, dio dos asistencias, tocó bien la pelota, desbordó y demostró que va a ser un refuerzo muy pero muy importante para el Rojo de cara a lo que viene en este 2026.
Gustavo Quinteros, DT del Rojo. (Foto: Prensa Independiente)
Y agrego: para mí, Independiente es candidato al título en el Torneo Apertura de la Copa de la Liga. Si Quinteros lo arma bien, puede dar el golpe y ser campeón después de 24 años.
Para eso, tiene que formar con Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.
Le quedan para el banco jugadores como Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto y Lautaro Millán, que la metieron. Por eso, el Rojo está para pelear en el 2026 y salir de la malaria de no ganar copas.
ver también
Lucas Blondel no jugará en Independiente y Gustavo Quinteros va por un campeón con Racing: “Lo estoy analizando”