Toti Pasman

Malcorra es el mejor refuerzo del fútbol argentino e Independiente es candidato al título en este 2026

Si Gustavo Quinteros lo arma bien, el Rojo está para romper con la malaria y quedarse con el título en la próxima Copa de la Liga.

Por Toti Pasman

Malcorra dio sus primeros pasos en el Rojo.
El Rojo de Gustavo Quinteros y Néstor Grindetti se quedó con el mejor refuerzo del verano 2026 en el fútbol argentino, por lo menos hasta que jueguen Valentín Carboni, Matko Miljevic y Aníbal Moreno.

Ignacio Malcorra, un poco despreciado en Rosario Central por Jorge Almirón y Gonzalo Belloso, la rompió toda al cabo de sus primeros minutos con la camiseta de Independiente.

Entró 45 minutos, dio dos asistencias, tocó bien la pelota, desbordó y demostró que va a ser un refuerzo muy pero muy importante para el Rojo de cara a lo que viene en este 2026.

Gustavo Quinteros, DT del Rojo. (Foto: Prensa Independiente)

Y agrego: para mí, Independiente es candidato al título en el Torneo Apertura de la Copa de la Liga. Si Quinteros lo arma bien, puede dar el golpe y ser campeón después de 24 años.

Para eso, tiene que formar con Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

Le quedan para el banco jugadores como Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto y Lautaro Millán, que la metieron. Por eso, el Rojo está para pelear en el 2026 y salir de la malaria de no ganar copas.

"Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

