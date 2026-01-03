Es tendencia:
Independiente quiere a Ignacio Malcorra y recibió la respuesta que buscaba

Luego de tres años, no renovó con Rosario Central y su futuro podría estar junto al equipo de Gustavo Quinteros.

Por Julián Mazzara

Ignacio Malcorra quedó libre en Rosario Central.
A lo largo de las últimas horas, los dirigentes de Independiente acordaron la renovación de Federico Mancuello, quien fue solicitada por el entrenador Gustavo Quinteros, y ahora se pusieron el overol para ir detrás de uno de los grandes objetivos: Ignacio Malcorra.

La unión entre el Rojo y Mancuello será hasta mediados de 2027, y el volante ya puso la firma. Por eso mismo, ahora se abocan de lleno en otras posibles contrataciones. En el caso del mediocampista ofensivo que viene de quedar libre tras su salida de Rosario Central, hubo una respuesta que buscaban desde Avellaneda.

Malcorra quiere seguir jugando y le agrada la posibilidad de llegar al elenco de Quinteros. De hecho, fue el propio estratega quien le solicitó a Néstor Grindetti que apriete el acelerador por el oriundo de Río Colorado que, a sus 38 años, tendría la posibilidad de jugar en uno de los cinco grandes del fútbol argentino.

Para que la operación llegue a buen puerto, Independiente y el ex Xolos de Tijuana deben ponerse de acuerdo en el aspecto económico, no mucho menos importante que la extensión del contrato. Pero la buena predisposición de las partes comienza a agilizar su posible contratación.

Ignacio Malcorra durante su paso por Rosario Central. (Luciano Bisbal/Getty Images)

Ignacio Malcorra durante su paso por Rosario Central. (Luciano Bisbal/Getty Images)

Las polémicas frases del representante de Ignacio Malcorra

Después de tres años luciendo la camiseta del Canalla, se concretó la salida de Ignacio Malcorra, quien no renovó el vínculo. “Nunca jamás llamaron a Nacho o me llamaron a mí. No hay que hablar de propuesta o respuesta esperada. Jamás hubo una propuesta para la renovación de Nacho”, fueron las primeras palabras que dijo Sergio Levinton, representante del futbolista, en una entrevista con Radio La Red.

“Es muy importante aclarar eso. La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir la imagen de él con la verdad. Y la verdad es que nadie del club lo llamó a Nacho para poder sentarse a conversar de una posible renovación y menos conmigo. Ahora, si hablaron con alguien equivocado, no te lo puedo decir. A él lo deberían haber llamado”, añadió.

