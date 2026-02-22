Tras la polémica ante Instituto, Atlético Tucumán anunció que denunciará a Fernando Espinoza ante la AFA

En el marco del interzonal de la fecha 6 del Torneo Apertura, en el Estadio Juan Domingo Perón, Instituto le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán en un encuentro que quedó marcado por una decisión polémica del árbitro Fernando Espinoza tras sancionar la pena máxima para el equipo local.

Promediando la primera hora de juego, luego de un pase largo, Córdoba quedó dentro del área con la pelota dominada en la línea de cal, y allí forcejeó con Villa, quien lo sujetó levemente para frenarlo. Como consecuencia de esto, Espinoza sancionó penal para la Gloria.

Sin entender la situación, los futbolistas del Decano tucumano se acercaron a reclamarle al colegiado por la decisión y allí creció aún más la polémica, debido a que luego del partido el capitán Leonel Di Plácido reveló que el árbitro les respondió de mala manera a sus compañeros.

Ante esta situación, en sus redes sociales oficiales, Atlético Tucumán publicó un comunicado oficial en el que le informaron a sus hinchas que denunciarán a Fernando Espinoza ante la AFA por reiteradas decisiones polémicas que perjudicaron al equipo y a sus jugadores.

Los dichos de Di Plácido contra Espinoza

Di Plácido, uno de los referentes del Decano habló luego del partido y apuntó no solo contra el rendimiento de Espinoza, sino que también contra sus actitudes para con él y sus compañeros. “Como árbitro no es la persona adecuada para dirigir. Es soberbio, trata mal a todo el mundo”, comentó.

Siguiendo por la misma línea, afirmó que maltrató a los futbolistas de Atlético Tucumán, así como también a su entrenador, Hugo Colace. “A mis compañeros les decía: ‘¿Sabés cuánto te falta para hablar conmigo?’ Y al técnico le dijo ‘Yo tengo 500 partidos en Primera y vos tenés dos’“, soltó.

La respuesta de Toviggino a Atlético Tucumán

Por otro lado el siempre polémico Pablo Toviggino, dirigente de AFA, le respondió a Atlético Tucumán en su cuenta de X con un particular mensaje. “Que importante Comunicado. Recibido por aquí. El Presidente de la Institución, el Sr Mario Leito, seguramente estará presente, en el Próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día Lunes próximo venidero. Va ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja como una “jugada” de un partido de fútbol. Jamás olvidar, el que más pide se …. primero. Nos vemos pronto !!!”, tiró.

El tuit de Pablo Toviggino.

El comunicado oficial de Atlético Tucumán

El Club Atlético Tucumán informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que, tras analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido disputado ayer en la ciudad de Córdoba frente al Club Instituto Atlético Central Córdoba, las imágenes difundidas posteriormente al encuentro y las declaraciones realizadas por nuestros futbolistas, ha resuelto presentar un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Dicha presentación se efectuará en la reunión prevista para el próximo lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará dirigida contra el árbitro Fernando Espinoza, en virtud de reiteradas actuaciones arbitrales que, a lo largo del tiempo, han perjudicado de manera sistemática los intereses deportivos de nuestra institución.

Esta decisión ha sido adoptada con el objetivo de salvaguardar nuestro patrimonio deportivo y de contribuir a que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en el futuro.

La presente acción no pretende poner en duda la capacidad ni el profesionalismo del arbitraje argentino, cuyo prestigio y reconocimiento internacional son ampliamente valorados.

Por el contrario, se considera que la identificación y exposición de comportamientos arbitrales disociantes y nocivos resulta necesaria para preservar la transparencia, la equidad y el prestigio del cuerpo arbitral en su conjunto.

