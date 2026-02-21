Newell’s echó a la dupla Orsi – Gómez tras la goleada ante Banfield: se fueron sin triunfos y comprometidos con el descenso

Luego de la dura goleada por 3-0 ante Banfield por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, Newell’s echó a la dupla Favio Orsi – Sergio Gómez. El pésimo arranque de temporada en el que todavía no ganó y el descenso cada vez más cerca, fueron los motivos para que el club haya interrumpido anticipadamente el contrato de ambos. Los números hablan por sí solos: 4 derrotas y 2 empates.

Si bien es una realidad que la Lepra viene mal desde hace tiempo y los problemas no son solo futbolísticos sino también dirigenciales, la situación es sumamente delicada. El conjunto rosarino acumula 7 partidos sin ganar y apenas sumó un triunfo en los últimos 15 cotejos. Como no podía ser de otra manera, está seriamente complicado y ahora pelea por la permanencia en Primera.

Lo cierto es que al término de la derrota frente a Banfield que es un rival directo por el descenso, se conoció esta resolución. Después del partido, la dupla se ausentó en la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Asociación del Fútbol Argentino. Apenas unos pocos minutos más tarde, Newell’s anunció que Orsi y Gómez no seguirán siendo los entrenadores del plantel.

Favio Orsi y Sergio Gómez, dupla táctica. (Getty Images)

Cabe recordar que Orsi y Gómez solo dirigieron 6 partidos. Luego del final de la temporada pasada, los directores técnicos asumieron en el cargo con la difícil misión de sacar del pozo a la Lepra. Sin embargo, apenas un puñado de encuentros alcanzaron para que la institución pretenda a cambiar de rumbo, cortar con el vínculo actual e ir en busca de otros candidatos de forma inmediata.

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, el elenco rojinegro dio a conocer públicamente la decisión que tomaron los directivos en este complejo presente que atraviesa el equipo. “El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución“, revelaron.

Vale resaltar que Newell’s está a un punto del descenso en la tabla anual (29°) y hasta podría terminar la fecha en el puesto que perdería la categoría. Por otro lado, también está 25° de 30 en los promedios, lo que evidencia el panorama adverso que afronta. A su vez, tiene 3 partidos híper complicados por delante: Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Vélez, sus próximos rivales…

DATOS CLAVE

