Tras su golazo con Talleres, Matías Galarza dejó un guiño a Boca: “Hermosa cancha”

El mediocampista convirtió el 1-0 parcial en la derrota y luego elogió a La Bombonera y a los hinchas del Xeneize.

Este viernes por la noche, Boca venció 2-1 a Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con los goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores, el conjunto de la ribera sumó tres puntos claves para ser el nuevo puntero de la Tabla Anual. Sin embargo, Matías Galarza convirtió un golazo en el arranque del partido y luego le hizo un guiño al Xeneize.

GOLAZO DE GALARZA PARA EL 1-0 DE TALLERES



El mediocampista de la T sacó un tremendo derechazo para abrir el marcador ante Boca.



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Cabe recordar que estuvo muy cerca de vestir la azul y oro tras las negociaciones que se llevaron a cabo sobre el cierre del reciente mercado de pases, pero que finalmente se quedó en Córdoba por falta de acuerdo entre las partes. De hecho, hizo presión para cumplir su sueño ya que es hincha de Boca, aunque sin éxito en última instancia.

Lo cierto es que, tras la derrota en La Bombonera, habló con TNT Sports. “Son sensaciones tristes porque vinimos a buscar un resultado que lamentablemente no pudimos conseguir”, declaró en primera instancia. Sin embargo, Galarza deslizó: “Creo que hicimos un gran partido contra un rival de mucha jerarquía como Boca y con su gente“.

Matías Galarza, futbolista de Talleres en La Bombonera. (Getty Images)

No conforme con esa declaración, volvió a soltar un elogio mientras explicó su tanto que encandiló a todos. “Encontré un espacio justo. No soy mucho de rematar al arco, pero se me dio y salió un lindo gol“, soltó al principio el mediocampista. En ese preciso momento, agregó: “Estoy muy contento de poder hacer un gol en esta hermosa cancha“.

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Inmediatamente después, la periodista Ángela Lerena le dijo ‘casi es tu cancha’, en alusión a las tratativas que se dieron hace apenas unos meses y no se concretaron. “Sí, la verdad que si“, respondió Matías con una sonrisa pícara en el rostro, lejos de esquivar la polémica y haciendo hincapié en el traspaso que no se dio y pretendía tener en su carrera.

🗣️ "CONTENTO POR HACER UN GOL EN ESTA HERMOSA CANCHA"



Matías Galarza habló tras su golazo para Talleres en la derrota frente a Boca y de lo que sintió por hacer un gol en la Bombonera.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/AJHOs28lNf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026

Además, también se refirió al delicado presente que atraviesa Talleres de Córdoba en el fútbol argentino. “En la semana trabajamos muy bien, tenemos jugadores muy buenos y los chicos se destacan bastante. No sé qué le puede faltar al grupo. Pero no pudimos conseguir resultados“, analizó el volante central con pasado en Argentinos Juniors.