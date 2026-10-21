Talleres sancionará a Matías Galarza por sus dichos tras la derrota con Boca

El mediocampista de 24 años quedó en el ojo de la tormenta por sus declaraciones el pasado viernes 16 de octubre y el club cordobés tomó cartas en el asunto.

Matías Galarza será sancionado por Talleres de Córdoba. El mediocampista había hecho unas polémicas declaraciones luego de la derrota contra Boca Juniors en La Bombonera el pasado viernes 16 de octubre y ahora tendrá que pagar las consecuencias.

Puntualmente, la T cayó por 2-1 ante Boca y terminó una nueva fecha en el último lugar de su zona. A pesar de la nueva derrota y el pésimo momento del equipo, Matías Galarza (autor del único gol de Talleres) aseguró sentirse feliz por haber hecho un gol en La Bombonera y reveló que no lo festejó porque toda su familia es hincha del Xeneize.

Matías Galarza en La Bombonera (Getty Images)

Muchos en Talleres consideraron que estas palabras fueron inaceptables y la decisión de la dirigencia fue aplicarle una multa económica a Galarza. Además, su presencia en el equipo titular para recibir a Defensa y Justicia no está asegurada.

¿Qué había dicho Matías Galarza luego de la derrota de Talleres ante Boca?

A pesar de la derrota de su equipo, Galarza no pudo ocultar la felicidad en su rostro y declaró en campo de juego: “Muy contento de poder hacer un gol en esta hermosa cancha. Mi familia es toda bostera, se me vino mi viejo, que también era bostero y que ahora está apoyándome desde el cielo. La verdad que muy contento de poder hacer un gol. No lo festejé por eso”.

🗣️ "CONTENTO POR HACER UN GOL EN ESTA HERMOSA CANCHA"



Matías Galarza habló tras su golazo para Talleres en la derrota frente a Boca y de lo que sintió por hacer un gol en la Bombonera.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/AJHOs28lNf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026

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En síntesis