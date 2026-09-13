La respuesta de Talleres a Boca tras la oferta formal por Matías Galarza: qué falta

El Xeneize tiene tiempo hasta este lunes inclusive para incorporar a un futbolista debido a la dura lesión de Tomás Aranda.

Este sábado por la tarde, Boca hizo una oferta por Matías Galarza. A raíz de que cuenta con un plazo especial para sumar un refuerzo, la propuesta se realizó por 4 millones de dólares por el 80% de la ficha del volante con mucha técnica. En ese sentido, este domingo Talleres respondió y dejó en claro que está abierto a desprenderse del futbolista.

Matías Galarza, futbolista de Talleres en La Bombonera.

Cabe recordar que a raíz de la fractura de peroné de Tomás Aranda, el Xeneize tiene tiempo hasta este lunes para incorporar en este tramo de la temporada. Además, debido a la reciente salida de Kevin Zenón, el plantel quedó diezmado, es por eso que Rodolfo Arruabarrena quiere un mediocampista y Juan Román Riquelme pisó el acelerador sin titubear.

Lo cierto es que Andrés Fassi solicitó 6 millones de dólares por Galarza. Esta cifra que pidió el presidente de Talleres no es casualidad ya que se trata de la cláusula de rescisión que tiene incluida en su contrato actual. Además, vale resaltar que hay acuerdo total entre Boca y el jugador por lo salarial y contractual, pero resta entre las instituciones.

Matías Galarza, futbolista de Talleres en La Bombonera.

Un dato importante a tener en cuenta es que hay excelente relación entre Riquelme y su representante. Este ítem no es menor ya que en el último tiempo hubo múltiples tratos con el agente. Solo en la actualidad, maneja las carreras de Santiago Ascacibar y Tomás Belmonte que están en Boca, además de Gonzalo Gelini (a préstamo en Peñarol), Marcos Rojo (ya en Racing) y Ander Herrera.

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Vale resaltar que estuvo cerca de Boca a mediados de 2024, pero finalmente no se concretó el traspaso y fue ahí cuando arribó a Córdoba para vestir la camiseta del Matador. Por otro lado, hay que destacar que tiene contrato hasta diciembre de 2028, por lo que su valor no será menor. Además, según lo indica Transfermarkt en su portal, está cotizado en 5,5 millones.

Matías Galarza, futbolista de Talleres en La Bombonera.

El nacido en San Isidro el 4 de marzo de 2002, hace 24 años, surgió de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y luego se convirtió en profesional hasta que fue vendido al Genk de Bélgica por 6 millones a mediados de 2022. Ya en 2024, regresó al fútbol argentino para jugar en Talleres de Córdoba a cambio de 3,6 millones de euros.