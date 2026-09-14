Matías Galarza no será refuerzo de Boca. A pesar de ser el gran protagonista durante las últimas 48 horas, finalmente no hubo acuerdo con Talleres y es por eso que el futbolista permanecerá en Córdoba. De esta manera, el plantel del Xeneize sumó 4 caras nuevas para este segundo semestre y se queda sin lo que iba a ser la quinta incorporación.

Según pudo saber BOLAVIP, el conjunto de la ribera ofreció 4 millones de dólares por el 60% del pase, ya que Genk de Bélgica es dueño del 40% del pase restante, pero fueron considerados insuficientes. Ante esta situación, la negociación se trabó y a pesar de que el futbolista hizo presión para que se concrete, fue imposible reflotar la operación.

Matías Galarza, futbolista de Talleres. (@MatiGalarza25)

Lo cierto es que Boca no comprará a Galarza en este mercado de pases. Aunque intentó aprovechar el plazo extra que le otorgó la AFA a raíz de la dura lesión de Tomás Aranda y que finalizaba este lunes 14 de septiembre a las 20 horas, finalmente no incorporará al mediocampista de 24 años y que podía ser una gran variante para Rodolfo Arruabarrena.

Según averiguó BOLAVIP, desde Boca sostienen que se cayó por la deuda por Cristian Pavón. Durante la gestión presidencial de Daniel Angelici, el Xeneize le adelantó 2,5 millones de dólares que debían transferirse en caso de una futura venta y, años más tarde, Kichan se fue libre. Ya con Juan Román Riquelme en el cargo, se hizo el reclamo formal y aún no hay solución.

En medio de ese contexto, se propuso incluir la deuda para destrabar las tratativas por Galarza. Sin embargo, Andrés Fassi exigió que sea en pesos y al valor del dólar de ese momento, lo que derivó en que se caiga la operación por completo. Pese a todo, desde el lado del mediocampista intentarán solucionar el conflicto hasta que llegue el tiempo límite.

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Matías Galarza, futbolista de Talleres. (@MatiGalarza25)

Vale resaltar que estuvo cerca de Boca a mediados de 2024, pero finalmente no se concretó el traspaso y fue ahí cuando arribó a Córdoba para vestir la camiseta del Matador. Por otro lado, hay que destacar que tiene contrato hasta diciembre de 2028, por lo que incrementa su valor. Además, según lo indica Transfermarkt en su portal, está cotizado en 5,5 millones.

El nacido en San Isidro el 4 de marzo de 2002, hace 24 años, surgió de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y luego se convirtió en profesional hasta que fue vendido al Genk de Bélgica por 6 millones a mediados de 2022. Ya en 2024, regresó al fútbol argentino para jugar en Talleres de Córdoba a cambio de 3,6 millones de euros.

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