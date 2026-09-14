El motivo por el cual se trabó la llegada de Matías Galarza a Boca

El Xeneize busca reforzar la mitad de la cancha tras la dura lesión de Tomás Aranda y la salida de Kevin Zenón al exterior.

Boca tiene hasta las 20 horas de este lunes 14 de septiembre para incorporar a un futbolista. El cupo se abrió para el Xeneize tras la grave lesión de Tomás Aranda, por lo que el club de la Ribera comenzó a buscar alternativas para reforzar la mitad de cancha y uno de los apuntados fue Matías Galarza, el volante central que se desempeña en Talleres.

Bolavip pudo saber que la negociación todavía no llegó a buen puerto porque Boca ofreció 4 millones de dólares por el 60% del pase, pero no manifestaron cuánto de ese dinero iría a parar a Genk, el club belga que es dueño del 40% del pase del volante. Ante esta situación, la negociación se encuentra trabada.

¿Qué dicen desde Talleres?

“Estamos al tanto de lo de Matías y Boca. Nosotros queremos que se quede”, inició Omar De Felippe, el DT de Talleres, para afirmar que su intención es la de contar con el volante que estuvo ausente frente a Unión de Santa Fe debido a que cumplió con una fecha de suspensión tras ser expulsado contra San Lorenzo.

Siguiendo con sus declaraciones, De Felippe aseguró que no le cortarán la carrera al futbolista, siempre y cuando la dirigencia del elenco cordobés esté abierta a negociar. “Pero si él decide irse y la dirigencia acepta negociarlo, listo. Es su futuro también”, soltó al respecto.

Matías Galarza ante Unión. (Foto: Prensa Talleres).

La carrera de Galarza

El volante central de 24 años nacido en Boulogne se formó en la cantera de Argentinos Juniors, luego tuvo un paso por el Genk de Bélgica entre 2022 y 2024 y ese mismo año regresó al fútbol argentino para jugar en la T, elenco en el que lleva jugados 68 partidos.

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