Tras su salida de Independiente, Felipe Loyola rompió el silencio: “Estoy contento”

En las últimas horas se terminó la novela que mantuvo en vilo a buena parte del fútbol argentino: Felipe Loyola se va de Independiente. Después de largas negociaciones se llegó a un acuerdo con Pisa por 4 años para que el futbolista emigre al fútbol italiano en este mismo mercado de pases. Y para despedirse, el polifuncional rompió el silencio horas antes de viajar a Europa.

Aunque sea poco común, el pacto es un préstamo por un año con obligación de compra, si disputa 1 minuto en 5 partidos distintos. La cesión tiene un cargo de 1,5 millones de euros y el monto para convertirlo en fichaje definitivo es de 5,5 millones de euros por el 70% del pase. Así, el 30% restante está cotizado a otros 4,25 millones. Cabe recordar que Huachipato es dueño del 50% de la ficha.

Lo cierto es que Felipe rompió el silencio antes de dejar de ser jugador de Independiente. “Estoy contento por este pacito. Cuando decidí venir a Independiente, vine con el objetivo de seguir creciendo como jugador“, sentenció el chileno sin titubear. “Fue un año y medio hermoso, viví muchas cosas espectaculares dentro del club”, destacó sobre su estadía en Avellaneda.

Felipe Loyola, durante su estadía en Independiente. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el mediocampista amplió su discurso al respecto. “Siempre estoy en búsqueda de crecimiento y es un escaloncito que voy con muchas ganas de mostrar el jugador que soy“, reveló el ex Huachipato. Además, no conforme con eso, también aclaró otra cuestión y manifestó: “Es un paso para después ir en busca de algo mejor“.

Pocos segundos más tarde, Loyola recordó una ocasión especial que vivió en Independiente. “El mejor momento en lo personal, se me eriza la piel, fue cuando todo el estadio me gritaba ‘chileno, chileno’“, confesó. Inmediatamente después y para darle mayor entusiasmo, el trasandino añadió: “Las veces que pasó estaba mi familia y se emocionaron. Yo también me emocioné“.

En un sentido similar, Pipe agregó más detalles de aquel suceso en el que era ovacionado por los hinchas en el Estadio Libertadores de América. “Lo viví en varios partidos y es una sensación única. Que sea en un país tan futbolero como Argentina, fue muy emocionante porque voy construyendo mi camino”, culminó sus declaraciones antes de ultimar los detalles para realizar el traspaso a Pisa.

DATOS CLAVE

Felipe Loyola deja Independiente y es nuevo jugador de Pisa a través de un préstamo con obligación de compra si juega 1 minuto en 5 partidos.

deja y es nuevo jugador de a través de un préstamo con si juega 1 minuto en 5 partidos. La cesión es de 1,5 millones de euros + 5,5 millones por el 70% de la ficha, aunque Independiente comparte el 50% con Huachipato.

+ de la ficha, aunque Independiente comparte el 50% con Huachipato. Horas antes de emigrar a Europa, Pipe rompió el silencio: “Fue un año y medio hermoso. Estoy contento por este pacito“.

