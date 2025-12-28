Es tendencia:
Boca Juniors

Loyola, el sueño de Riquelme para Boca en caso de no concretar la llegada de Ascacibar

El volante del Rojo es seguido de cerca desde el fútbol brasileño, pero el Xeneize busca meterse en la pelea.

Por Lautaro Toschi

Felipe Loyola suena en Boca
© Getty -imagen creada con GeminiFelipe Loyola suena en Boca

En Boca hay incertidumbre. Si bien Claudio Úbeda seguirá al frente del equipo, su continuidad careció de un respaldo importante de la dirigencia. Cabe recordar que el Sifón asumió en ese rol tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, por lo que hubiese sido positivo que la dirigencia se siente ante sus hinchas y exponga los motivos por los que consideran que Úbeda es el indicado para estar al frente del primer equipo.

Por otro lado, también hay incertidumbre en lo que respecta al mercado de pases, especialmente con las incorporaciones. Marino Hinestroza se encaminaba para ser el primer refuerzo, pero todo quedó en veremos. Por otro lado, al Xeneize le ofrecieron a Santiago Ascacibar, pero desde el club analizan opciones y el propio futbolista debe dejar en claro qué es lo que quiere.

Sin nada concreto para reforzar la mitad de la cancha y a la espera de ver qué sucederá con Ascacibar, en Boca piensan en una alternativa. Se trata de Felipe Loyola, mediocampista chileno de Independiente que tuvo un muy buen 2025 y que se sabe que no continuará en el Rojo de cara al año que viene.

Loyola ante Boca. (Foto: Getty).

Santos también quiere a Loyola

Ante este panorama, la dirigencia de Boca preguntó condiciones para comenzar a negociar y todavía están esperando una respuesta. Cabe destacar que el Xeneize no es el único interesado en el chileno, también lo quiere el Santos de Brasil, que ya ofertó y encaminó su arribo, aunque no lo cerró.

Con Boca en la conversación, el Xeneize espera persuadir al mediocampista del Rojo, no solamente con una buena propuesta económica sino también con la posibilidad de jugar la Copa Libertadores en 2026. Cabe destacar que Santos se clasificó a la Copa Sudamericana en el tramo final del Brasileirao y que durante varias fechas estuvo en puestos de descenso.

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors consultó condiciones por Felipe Loyola, mediocampista chileno que milita en Independiente.
  • Santos de Brasil ya envió una oferta concreta para fichar al futbolista en 2026.
  • El club Xeneize busca atraer al jugador con la clasificación a la Copa Libertadores.
Lautaro Toschi

