La millonaria cifra que pagará Santos para que Felipe Loyola se vaya de Independiente

Los dirigentes de Independiente saben que Gustavo Quinteros solicita refuerzos de calidad, teniendo en cuenta las complicaciones económicas de la institución, y que para ello se requiere de dinero. Pero también son conscientes de que tendrán que vender a algunos futbolistas como Felipe Loyola.

Al igual que Kevin Lomónaco, el chileno es uno de los objetivos a transferir para no solo subsanar algunas deudas, sino que también para poder ir detrás de las prioridades para el entrenador, que buscará jerarquizar al plantel y así tratar de cortar la racha de 23 años sin títulos a nivel local, como así también las 86 temporadas que lleva sin conquistar una copa nacional.

En este caso, Loyola tiene muchísimas chances de emigrar hacia Santos. En las últimas horas, según pudo saber BOLAVIP, los directivos del Peixe ofrecieron 6 millones de dólares brutos por el 80% de la ficha, pero desde Avellaneda respondieron que la misma cifra sea neta. Incluso, los brasileños desean hacer la operación en tres cuotas, algo que no aceptan Néstor Grindetti y compañía, por lo que solicitan que sea en menos pagos.

Una vez que se pongan de acuerdo, al menos desde lo verbal, los paulistas harán la oferta formal para quedarse con el chileno de 25 años, nacido en Santiago, y por el que Huachipato aún posee la mitad del pase. Por lo tanto, también interfieren en la negociación.

El chileno está cerca de emigrar a Santos. (Getty Images)

Los números de Felipe Loyola en Independiente

Desde que llegó a Independiente, se transformó en un estandarte. Sus buenas actuaciones lo catapultaron bien alto, los hinchas lo quieren mucho y consideran que debe continuar.

En la institución de Avellaneda, Felipe Loyola afrontó 62 encuentros, anotó 11 goles y aportó siete asistencias. Además, sumó un total de 5.125 minutos dentro del campo de juego.

