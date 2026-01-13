Después de sumar a Ignacio Malcorra, en el plantel de Independiente están con los nervios de punta por lo que será el futuro de Felipe Loyola, quien en el último tiempo fue ofrecido por su representante para jugar con la camiseta de Boca, pero desde Brandsen 805 declinaron la posibilidad de incorporarlo.

A mediados de 2025, el futbolista chileno apareció en el radar de diversos clubes de Europa, pero ninguno logró concretar su incorporación. Y ahora, está todo dado para que se tome un vuelo hacia el fútbol italiano, donde podría aterrizar en la Serie A.

Según pudo confirmar BOLAVIP, la oferta que llegó desde Pisa por Pipe Loyola es formal, por un total de 7 millones de dólares brutos a cambio del 70% de su ficha. El 30% restante está valuado en 4.5 millones de la misma moneda, y de no ocurrir nada extraño, la operación se cerrará durante las próximas horas.

A raíz de esta posible salida, el ex Huachipato no juega frente a Everton de Viña del Mar, esta noche, cuando el Rojo afronte un nuevo amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata, certamen de carácter amistoso que se lleva a cabo en Uruguay, y en el que participan equipos de dicho país, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y, por primera vez, Colombia.

Felipe Loyola luciendo la camiseta de Independiente. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Los números de Felipe Loyola en Independiente

Desde que llegó a Independiente, se transformó en un estandarte. Sus buenas actuaciones lo catapultaron bien alto, los hinchas lo quieren mucho y consideran que debe continuar.

En la institución de Avellaneda, Felipe Loyola afrontó 62 encuentros, anotó 11 goles y aportó siete asistencias. Además, sumó un total de 5.125 minutos dentro del campo de juego.

