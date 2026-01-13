Un dirigente de San Lorenzo liquidó a Romaña mientras negocia su llegada a River: “Es mal tipo”

En diciembre de 2025, San Lorenzo comenzó a tener cierto orden institucional. Se produjo la salida de Marcelo Moretti como presidente a causa de una acefalía y se eligió a Sergio Costantino como presidente transitorio. En medio de esta situación, River negoció con Jhohan Romaña y el colombiano decidió que quería pasar al Millonario.

Una vez que asumieron las nuevas autoridades en San Lorenzo, las negociaciones se enfriaron. Desde Núñez enviaron una oferta de 2.6 millones de dólares por el 50% del pase, la cual fue rechazada por el Ciclón y desde entonces no hubo avances, aunque sí varias reuniones.

Un vocal de San Lorenzo liquidó a Romaña

Según informó el periodista Gian Pantano, en la reunión abierta de Comisión Directiva, Ulises Morales -vocal elegido el 23 de diciembre- se refirió a Jhohan Romaña de manera polémica: “Romaña es un mal tipo. Hizo todo lo posible para irse libre, hace circo en la cancha“.

Cabe destacar que, durante la gestión de Marcelo Moretti, la cual quedó inconclusa luego de varios escándalos y acusaciones de corrupción, Ulises Morales fue vicepresidente de la Asamblea de socios. Mientras que en la Asamblea del pasado 23 de diciembre, donde se eligieron a las nuevas autoridades transitorias, Morales quedó como vocal.

Morales y Moretti.

¿Qué dijo Costantino sobre el exabrupto de Morales?

Una vez finalizada la reunión de Comisión Directiva, Sergio Costantino -presidente transitorio de San Lorenzo- fue consultado por los dichos de Morales y su respuesta fue tajante: “Es la opinión personal de un miembro de Comisión Directiva“.

¿En qué quedaron las negociones de River por Romaña?

El diálogo sigue abierto y las negociaciones continuarán. San Lorenzo aceptaría si River aumenta la oferta a 3 millones de dólares netos por el 50% del pase y que haya una opción de compra de otros 3 millones de dólares por el 50% restante del pase, aunque en caso de no hacer uso de la misma en un año, los de Núñez deberán pagar 1 millón de dólares de multa.

