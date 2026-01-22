Constantino explicó por qué no vendió a Romaña y Cuello a River y Boca: “San Lorenzo no tiene que ser pisoteado”

La espera terminó. Se reanudó el fútbol argentino con el Torneo Apertura 2026 y, aunque algunos equipos mantienen aspiraciones en los últimos días del mercado de pases, muchas de las negociaciones perdieron fuerza en las últimas semanas. San Lorenzo es protagonista de algunas de ellas.

En medio de una profunda crisis financiera y a la espera de las elecciones para conocer al nuevo presidente, Sergio Constantino tomó las riendas del Ciclón tras la salida de Marcelo Moretti y será el mandatario transitorio hasta que se elija a su sucesor.

Constantino se caracterizó por su firmeza a la hora de negociar a los futbolistas de club. Principalmente, River Plate pujó por Jhohan Romaña, mientras que Boca Juniors aún lo intenta por Alexis Cuello. Todavía ninguna de aquellas charlas llegó a buen puerto.

Al respecto, el presidente explicó por qué rechazó todos los ofrecimientos: “No es el precio que pretende el club. Sí, todos decimos que hay que cuidar el patrimonio. Quizás alguno hubiese pensado que, como estamos de remate, vendemos; total, hay que pagar, transitamos estos 5 meses y después viene otra gente. Pero hay que cambiar ese paradigma”.

Sergio Constantino en la conferencia de prensa. (Foto: San Lorenzo)

“Ese paradigma pasa por empezar a hacer las cosas correctamente. San Lorenzo no está de remate. Si San Lorenzo está mal económicamente, tampoco tiene que ser pisoteado. Los jugadores tienen un valor, es lo que opinamos nosotros, es lo que esta Comisión Directiva cree”, se extendió Constantino.

Y completó su explicación: “No solamente avalado por lo que rinde cada uno como jugador, sino por lo que es pretendido por los otros clubes. Razón por la cual, si no nos satisface, no los vendemos”.

