Johan Romaña se refirió a su frustrado pase de San Lorenzo a River: “Tengo códigos”

Jhohan Romaña es uno de los jugadores que River buscó sin éxito en este mercado de pases. Marcelo Gallardo quería incorporar al central colombiano, pero el club no llegó a un acuerdo en las negociaciones con San Lorenzo. Tras la victoria sobre Gimnasia de Mendoza, el zaguero se pronunció sobre lo sucedido.

“Fueron días muy difíciles para mí y para mi familia por todo lo que se dijo. Yo tengo códigos y sigo con mi mente acá. Yo nunca he presionado para salir como se dijo“, expresó el futbolista de 27 años.

Y continuó: “Yo siempre voy a optar por lo que sea mejor para el club. Tuve una oferta muy grande que a mí y a mi familia nos cambiaba la vida, pero me quedé y quiero seguir peleando. Yo tengo códigos, sé lo que hablé y lo que dije. Y bueno, a veces uno se cree un superhéroe, pero no”.

“Estoy contento por estar acá, por el triunfo y por el respaldo del entrenador. Yo creo que fue una persona clave para que yo hoy en día tenga la cabeza acá. Espero poder cosechar triunfos con San Lorenzo, que fue lo que prometí”, concluyó Romaña.

La postura de San Lorenzo

Sergio Costantino, presidente del Ciclón, explicó por qué rechazó todos los ofrecimientos: “No es el precio que pretende el club. Sí, todos decimos que hay que cuidar el patrimonio. Quizás alguno hubiese pensado que, como estamos de remate, vendemos; total, hay que pagar, transitamos estos 5 meses y después viene otra gente. Pero hay que cambiar ese paradigma”.

Ese paradigma pasa por empezar a hacer las cosas correctamente. San Lorenzo no está de remate. Si San Lorenzo está mal económicamente, tampoco tiene que ser pisoteado. Los jugadores tienen un valor, es lo que opinamos nosotros, es lo que esta Comisión Directiva cree”, se extendió Costantino.

Y completó su explicación: “No solamente avalado por lo que rinde cada uno como jugador, sino por lo que es pretendido por los otros clubes. Razón por la cual, si no nos satisface, no los vendemos”.

