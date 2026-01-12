Mientras arma su nuevo River, Marcelo Gallardo compartió su cariño por otro equipo: “Lo llevo en mi corazón”

Luego de un 2025 que no estuvo a la altura de las expectativas de River Plate, Marcelo Gallardo trabaja con el plantel de cara a una nueva temporada. El Muñeco aspira a revertir ese segundo ciclo en el que los resultados no lo están acompañando.

Con el pie derecho, los de Núñez debutaron este domingo en la Serie del Río de la Plata ante Millonarios. Fue victoria por la mínima con gol de penal de Gonzalo Montiel en el Estadio Gran Parque Central, la casa de Nacional de Montevideo, un lugar feliz para Gallardo.

Es que el DT finalizó su carrera como jugador con la camiseta del Bolso y la inició como entrenador, siendo campeón en ambos roles en un breve pasaje. Al respecto, Nacional recibió a Gallardo con una carta que el Muñeco agradeció luego.

Tweet placeholder

“A mi querido Nacional, a toda la gente… Tengo un gran recuerdo. Lo llevo en mi corazón. Gracias por esta carta. La verdad que lo siento y lo agradezco. Estuve poco tiempo, pero es como si estuviera en mi casa. Los recuerdos son muy gratos. Les deseo un gran año para todos los Tricolores. Abrazo enorme, de todo corazón. Vamo’ arriba”, se expresó Gallardo en un video compartido por Nacional.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cuándo es el próximo partido de River

Luego de la ajustada victoria ante Millonarios en Montevideo, los de Gallardo volverán a presentarse en Uruguay para su último amistoso de la pretemporada. Será el sábado 17 de enero a las 22 ante Peñarol en el Campus de Maldonado.

ver también Tras días de negociaciones, Maher Carrizo decidió no ser refuerzo de River en este mercado de pases

En síntesis