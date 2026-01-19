Mercado de pases de River HOY y EN VIVO: nueva baja para Gallardo y por qué decidió no ir por más refuerzos

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 19 de enero, a días del comienzo del Torneo Apertura, en el que el equipo de Marcelo Gallardo visitará el próximo sábado a Barracas Central por la primera fecha. La razón por la que el Millonario se bajó del mercado de pases, el juvenil que el entrenador no tuvo en cuenta y se fue a Sarmiento, la situación de Paulo Díaz y el enojo de los hinchas en la presentación de Santino Andino en Panathinaikos.

¿Por qué River no buscará más refuerzos?

Marcelo Gallardo tomó la decisión de quedarse con el plantel con el que trabajó en estas últimas semanas. A River llegaron al comienzo del mercado de pases tres refuerzos -Vera, Moreno y Viña- y el entrenador consideró que los pibes serán alternativas, por lo que salir al mercado no era necesario. Hubo varias negociaciones fallidas -Carrizo, Andino y Romaña- por lo que, desde el club de Núñez creyeron que con lo que hay alcanza y que no íban a aceptar pagar sobreprecios.

Alexis González se va a Sarmiento

Marcelo Gallardo le sugirió en 2025 a Alexis González que salga a préstamo a ganar rodaje y así fue que pasó a Audax Italiano de Chile. Tras su cesión, el delantero regresó a River, extendió su contrato hasta diciembre de 2027 y en las últimas horas selló su llegada a préstamo a Sarmiento de Junín por un año sin cargo ni opción de compra.

Paulo Díaz dejaría River en este mercado

A fines de 2025, en los últimos partidos oficiales, Marcelo Gallardo había sorprendido con la decisión de no convocar a Paulo Díaz. En los amistosos de pretemporada, el chileno tampoco fue considerado, por lo que su futuro está lejos del Millonario. Llegaron algunas ofertas, pero el chileno las rechazó, aunque se estima que se buscará una salida en estos días.

Enojo de los hinchas con Andino

En River no cayó nada bien la decisión de Santino Andino. El club de Núñez y Godoy Cruz llegaron a un acuerdo para que el futbolista se ponga la banda, pero el extremo dilató la situación lo más posible a la espera de una oferta del fútbol europeo. Es cierto que cada uno debe definir qué quiere hacer con su carrera y su futuro, pero en Núñez no esperaban tantas idas y vueltas.

Pasaron días y días hasta que llegó la tan esperada oferta del fútbol europeo. Panathinaikos de Grecia desembolsó 10 millones de euros por el 70% del pase de Santino Andino. Godoy Cruz, que prefería ser socio de River, tuvo que aceptar la propuesta ya que el jugador se había plantado. Además, el monto era acorde a lo que esperaba el club mendocino.

Panathinaikos utilizó sus redes sociales para presentar a Santino Andino como nuevo refuerzo. Tanto en Instagram, como en X y Facebook hubo comentarios de hinchas de River. En líneas generales, los hinchas del Millonario expresaron que no podían comprender cómo eligió ese equipo de una liga menor teniendo la oportunidad de llegar a uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

