La situación de Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín, jugadores de Vélez Sarsfield involucrados en un caso de abuso sexual contra una joven de 24 años en Tucumán, es complicada. Uno de los abogados del arquero uruguayo reveló que, desde el punto de vista técnico, puede terminar preso a partir del próximo lunes 18 de marzo.

Jorge Barrera es un reconocido abogado uruguayo, que mantiene una buena relación con Sosa, por su anterior paso por Peñarol. Si bien no puede representar los intereses del guardameta en Argentina, está al tanto de todo lo sucedido y forma parte del equipo que lo defenderá en este caso (junto al letrado Ernesto Baaclini). A partir de su conocimiento del caso, brindó detalles en una entrevista con Minuto 1, programa de radio uruguayo de Carve Deportiva (AM 1010).

“Sebastián Sosa es inocente, no porque lo diga yo. En este caso, tenemos la certeza y, además, la propia denunciante declara que Sosa no hizo nada, no sólo en los chats que se difundieron, sino también en su testimonio primario“, afirmó el abogado uruguayo.

“Desde el punto de vista técnico, Sebastián Sosa puede ir preso el lunes”

El próximo lunes 18 de marzo, a partir de las 09:30 horas, se llevará a cabo en Tucumán la Cámara Gesell a la joven de 24 años. Los cuatro jugadores de Vélez involucrados, Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín, deberán estar presentes en la Fiscalía mientras se lleva a cabo el mencionado proceso.

A partir de esto, el juez tiene un máximo de 48 horas para determinar las primeras decisiones del caso. Según explicó Barrera, no hay que descartar alguna tipo de medida cautelar, inclusive la detención de Sosa y/o de los otros tres jugadores del Fortín involucrados.

“Desde el punto de vista técnico, Sosa puede ir preso el lunes. Eso no significa que pueda ser responsable. Acá lo que se va a decidir es si corre riesgo o no de ser sometido al proceso, no el grado de culpabilidad“, comentó Jorge Barrera. “Existe chance de que pueda quedar en prisión, después el juez deberá probar los riesgos cautelares“, aclaró.

La participación de Sebastián Sosa en el caso de abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Barrera también hizo foco en los chats de WhatsApp que mantuvo el propio Sebastián Sosa con la joven denunciante de 24 años. A partir de esto, consideró que su defendido fue “partícipe secundario“. “Su única vinculación con el tema es haber tenido una conversación por chat donde invita a la denunciante a tomar algo y le dice que está con tres compañeros”, explicó.

De hecho, en relación a esto, el abogado uruguayo explicó que el arquero de 37 años tomó contacto con la víctima antes y después de la violación, algo que coincide con lo visto en los chats.

“La denunciante, en el intercambio de chats, cuando Sosa le dice que no se dio cuenta que existiera de parte de sus compañeros actos indebidos, ella le contesta: ‘Vos no podés hablar porque vos estabas dormido’“, aclaró Barrera. En los chats trascendidos por A24, precisamente, se lee ese textual.

De todas maneras, pese a la aclaración respecto a la participación de Sebastián Sosa, el juez del caso determinará cuál será el futuro del uruguayo en este caso. En tanto, Osorio, Cufré y Florentín están más complicados, sobre todo por lo trascendido en esos chats y las pruebas del caso.