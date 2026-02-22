Con la necesidad de revertir su crisis futbolística, River visitará a Vélez en Liniers, este domingo desde las 19.15 por la sexta fecha del Torneo Apertura. Para eso, Marcelo Gallardo conformó una lista de concentrados con los regresos de pesos pesados -Franco Armani y Sebastián Driussi-, pero también con ausencias importantes para encuentros de este calibre, como es el caso de Marcos Acuña. Y como si fuera poco, se sumó otra baja de último momento en la defensa.

A pocas horas del inicio del encuentro, el cuerpo técnico sufrió un revés inesperado al recibir la notificación de que Fabricio Bustos debió abandonar la concentración a raíz de un cuadro gastrointestinal. Ante la urgencia, el Muñeco actuó rápido y citó al juvenil Ulises Giménez. Aunque su posición natural es la de marcador central, también es considerado como una alternativa válida para el lateral derecho.

Se trata de la tercera convocatoria en la temporada para el zaguero de 20 años, dio sus primeros pasos como profesional a principios de 2025, sumando minutos ante Ciudad Bolívar por Copa Argentina.De todas formas, no es la primera vez en la que auxilia al Millonario: ya estuvo en el banco durante las dos primeras fechas del Apertura (ante Barracas y Gimnasia) justamente por una lesión de Bustos.

Ulises Giménez se sumó a la nómina de River ante Vélez en reemplazo de Bustos (@@maxpugliese92).

Por su parte, el ex Independiente estará ausente por tercera vez en el año. A pesar de haber estado a disposición en los duelos frente a Rosario Central, Tigre y Argentinos Juniors, el defensor arrastra una inactividad que se remonta al cierre del año pasado, cuando un desgarro en el gemelo lo marginó del último encuentro ante Racing.

De esta manera, aunque la defensa no sufriría cambios drásticos en los nombres titulares, River contará en el banco de suplentes con dos juveniles como variantes en los laterales. Es que, además de Giménez, también se encuentra Facundo González, el encargado de cubrir el hueco dejado por el Huevo Acuña como alternativa de Matías Viña. En tanto, la rueda de auxilio para la zaga central se definirá entre Lautaro Rivero y Paulo Díaz, quienes pelean por un lugar en el once inicial.

La posible formación titular de River vs. Vélez

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas o Facundo Colidio.

Datos clave