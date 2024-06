En marzo de este 2024, se hizo viral un video en el que Franco Díaz -jugador de Newell´s- admitía ante las cámaras que era hincha de Rosario Central. En una ciudad tan futbolera como Rosario, esa declaración cayó muy mal y la dirigencia de la Lepra multó al futbolista económicamente y lo licenció del plantel profesional. Cabe destacar que Díaz salió al día siguiente de la filtración del video a pedir disculpas, a afirmar que ese no era su sentir y que estaba en el equipo más grande del interior.

Luego de estar ausente en varios partidos, el pasado jueves regresó al Coloso Marcelo Bielsa. Newell´s recibió a Instituto de Córdoba por la quinta fecha de la Liga Profesional. Franco Díaz ingresó para jugar el segundo tiempo y la silbatina generalizada de todo el estadio se hizo sentir. Una respuesta esperable ya que en Rosario la rivalidad entre leprosos y canallas es demasiado fuerte.

¿Qué hará Newell´s con Franco Díaz?

Franco Díaz llegó a Newell´s desde Platense a comienzo de 2024 y fue en calidad de cedido a préstamo por un año. Todo indica que el vínculo será rescindido y que el futbolista regresará al Calamar para jugar el segundo semestre del año. La paciencia del hincha de la Lepra llegó a su fin en líneas generales con las decisiones de la dirigencia y, entre los cuestionamientos, aparece la manera con la que trataron el caso de Franco Díaz.

¿Qué había dicho Franco Díaz?

“Nosotros, de Rosario Central”, expresó el futbolista en marzo de 2024. Fue en un video filmado por unos chicos rosarinos que se acercaron a la camioneta del jugador y le consultaron de qué equipo eran hinchas. Una vez que se hizo viral ese comentario, los fanáticos de Newell´s le bajaron el pulgar y la dirigencia lo sancionó.

El pedido de disculpas

Días más tarde, en sus redes sociales afirmó: “Hay un video circulando que no es mi forma de pensar ni de sentir. No me di cuenta que me estaban grabando, fue bajo una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto y lo dije más que nada para zafar de la situación. Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell´s, que estoy muy contento en el club más grande del Interior y que eso del video no es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme”.